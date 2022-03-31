https://arabic.sputniknews.com/20220331/الرئيس-الإسرائيلي-يشكر-العاهل-الأردني-لإدانته-عملية-بني-براك-1060683273.html

الرئيس الإسرائيلي يشكر العاهل الأردني لإدانته عملية "بني براك"

الرئيس الإسرائيلي يشكر العاهل الأردني لإدانته عملية "بني براك"

أدان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة بني براك، الثلاثاء الماضي، التي قتل فيها 5 إسرائيليين ومنفذها الفلسطيني ضياء... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T09:38+0000

2022-03-31T09:38+0000

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وقال الملك عبد الله الثاني، للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، خلال استقباله في العاصمة عمان، أمس الأربعاء، إن الصراع مع الفلسطينيين "طال كثيرا" وتسبب العنف الناجم عنه في كثير من الألم، و"توفير أرضية خصبة للتطرف".جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، حيث أجرى الرئيس الإسرائيلي زيارة قصيرة للمملكة.وشدد الملك على "ضرورة العمل من قبل الجميع لتحقيق السلام، حتى لا يستمر الفلسطينيون والإسرائيليون بدفع الثمن، وحتى تتمكن المنطقة بأكملها من تحقيق إمكانياتها".وأضاف: "هذا الصراع قد طال كثيراً، والعنف الناجم عنه مستمر في التسبب بالكثير من الألم وتوفير أرضية خصبة للتطرف".وأعرب ملك الأردن عن إدانة بلاده "للعنف بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من فقدان المزيد من الضحايا الأبرياء، "فكل حياة مهمة"، مشيراً إلى "الهجمات المؤسفة" التي استهدفت مدنيين من الطرفين، ومنها هجوم يوم أمس.ومساء أمس قُتل 5 إسرائيليين بينهم شرطي في هجوم مسلح نفذه الفلسطيني ضياء الحمارشة (27 عاما) من بلدة يعبد بقضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعدما أطلق النار من مدفع رشاش على المارة في مدينة بني براك شرق تل أبيب.وهو ما دعا الرئيس الإسرائيلي إلى تقديم الشكر للعاهل الأردني على إدانته تلك، حيث نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، شكر من خلالها الملك عبد الله، على إدانته لهذا العمل "الإرهابي".وقال هرتزوغ إنه "يأمل استمرار العمل من أجل السلام وتقوية العلاقات الأمنية مع شعبنا ودولتنا".

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