https://arabic.sputniknews.com/20220331/الرئيس-العراقي-للحزب-الشيوعي-في-ذكرى-تأسيسه-نتطلع-لمواصلة-دوركم-بالحياة-السياسية-1060691479.html
الرئيس العراقي للحزب الشيوعي في ذكرى تأسيسه: نتطلع لمواصلة دوركم بالحياة السياسية
الرئيس العراقي للحزب الشيوعي في ذكرى تأسيسه: نتطلع لمواصلة دوركم بالحياة السياسية
بعث الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، برسالة إلى الحزب الشيوعي العراقي في ذكرى تأسيسه الـ88. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T12:15+0000
2022-03-31T12:15+0000
2022-03-31T12:15+0000
العراق
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، بأن الرئيس العراقي شدد على أهمية مواصلة الحزب الشيوعي لدوره بالحياة السياسية.وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية في بيان لها أن برهم صالح قد أعرب عن سعادته بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات في الذكرى الثامنة والثمانين لتأسيس الحزب الشيوعي في بلاده، حيث بعث بتلك الرسالة لجميع كوادر وأعضاء الحزب الشيوعي العراقي.وقال المكتب الإعلامي في بيانه "نستذكر الدور النضالي الذي مارسه الحزب جنبا إلى جنب مع باقي القوى الوطنية في مقارعة الاستبداد والدكتاتورية، ونستحضر التضحيات الجسام التي بذلها دفاعاً عن السلام والحرية والديمقراطية ونصرة حقوق الشعب، إلى جانب الإسهامات الكبيرة للحزب في شتى الميادين الثقافية والاجتماعية والإنسانية".وأعرب البيان الرئاسي عن تطلعه إلى مواصلة الدور الذي يقوم به الحزب الشيوعي في الحياة السياسية، والعمل الوطني المشترك من خلال التكاتف والتضامن بهدف "تلبية تطلعات العراقيين في حكم رشيد عبر طريق الإصلاح ومواجهة الفساد، ودولة مُقتدرة حامية للسيادة وضامنة للأمن الوطني تُسخر موارد البلد لخدمة ورفاه المواطنين".
https://arabic.sputniknews.com/20220330/الجولة-الأخيرة-لاختيار-الرئيس-العراقي-هل-يحسمها-التوافق-بين-الكتل-السياسية-1060669578.html
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العراق, العالم العربي
الرئيس العراقي للحزب الشيوعي في ذكرى تأسيسه: نتطلع لمواصلة دوركم بالحياة السياسية
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بعث الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، برسالة إلى الحزب الشيوعي العراقي في ذكرى تأسيسه الـ88.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية
(واع)، اليوم الخميس، بأن الرئيس العراقي شدد على أهمية مواصلة الحزب الشيوعي لدوره بالحياة السياسية.
وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية في بيان لها أن برهم صالح قد أعرب عن سعادته بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات في الذكرى الثامنة والثمانين لتأسيس الحزب الشيوعي في بلاده، حيث بعث بتلك الرسالة لجميع كوادر وأعضاء الحزب الشيوعي العراقي.
وقال المكتب الإعلامي في بيانه "نستذكر الدور النضالي الذي مارسه الحزب جنبا إلى جنب مع باقي القوى الوطنية
في مقارعة الاستبداد والدكتاتورية، ونستحضر التضحيات الجسام التي بذلها دفاعاً عن السلام والحرية والديمقراطية ونصرة حقوق الشعب، إلى جانب الإسهامات الكبيرة للحزب في شتى الميادين الثقافية والاجتماعية والإنسانية".
وأعرب البيان الرئاسي عن تطلعه إلى مواصلة الدور الذي يقوم به الحزب الشيوعي في الحياة السياسية، والعمل الوطني المشترك من خلال التكاتف والتضامن بهدف "تلبية تطلعات العراقيين في حكم رشيد عبر طريق الإصلاح ومواجهة الفساد، ودولة مُقتدرة حامية للسيادة وضامنة للأمن الوطني تُسخر موارد البلد لخدمة ورفاه المواطنين".