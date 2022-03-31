https://arabic.sputniknews.com/20220331/الفيفا-تجميد-عضوية-روسيا-لكرة-القدم-ليس-ضمن-خياراتنا-1060694498.html
"الفيفا": تجميد عضوية روسيا لكرة القدم ليس ضمن خياراتنا
"الفيفا": تجميد عضوية روسيا لكرة القدم ليس ضمن خياراتنا
قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن تجميد عضوية روسيا لكرة القدم ليس ضمن خياراتنا، مشيرا إلى أن قرار الاستبعاد من التصفيات كان صعبا... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T13:18+0000
2022-03-31T13:18+0000
2022-03-31T13:34+0000
روسيا
رياضة
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قال إنفانتينو: "إن استبعاد روسيا من الفيفا ليس خيارًا. وآمل بشدة أن ينتهي الصراع".وأضاف: "إذا لم نجمع الناس معًا خلال مؤتمراتنا، فمن الأفضل لنا أن نوقف أنشطتنا ونعود إلى ديارنا".وقال رئيس الـ فيفا للصحفيين: يمكنني فقط دعوة القادة للحوار وتهدئة الصراع. لم يكن استبعاد المنتخب الروسي (من تصفيات كأس العالم 2022) والأندية الروسية (من البطولات الأوروبية) قرارا سهلاً. لقد أثر ذلك على الأشخاص الذين يحبون كرة القدم. ولكن بالنسبة لنا كانت وسيلة لتقريب السلام ".في وقت سابق، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بيانًا مشتركًا ، بموجبه أوقفت الفرق والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية لفترة غير محددة".وقدم الاتحاد الروسي لكرة القدم استئنافاً إلى محكمة التحكيم الرياضي ضد قرارات الـ "فيفا" و الـ "يوفا". ورفضت المحكمة طلب روسيا لمراجعة عاجلة للقضية، وفيما بعد - بطلب تعليق الإجراءات المؤقتة في قضية الـ "فيفا" و الـ "يوفا".رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف، ذكر أنه ينبغي على المحكمة الرياضية أن تنظر في الطعون المقدمة من الاتحاد ضد قرارات الـ "فيفا" و الـ "يوفا" بشأن الأندية والفرق الروسية في نيسان/أبريل أو أيار/مايو.
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روسيا, رياضة
"الفيفا": تجميد عضوية روسيا لكرة القدم ليس ضمن خياراتنا
13:18 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 31.03.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن تجميد عضوية روسيا لكرة القدم ليس ضمن خياراتنا، مشيرا إلى أن قرار الاستبعاد من التصفيات كان صعبا جدا.
قال إنفانتينو: "إن استبعاد روسيا من الفيفا ليس خيارًا. وآمل بشدة أن ينتهي الصراع".
وأضاف: "إذا لم نجمع الناس معًا خلال مؤتمراتنا، فمن الأفضل لنا أن نوقف أنشطتنا ونعود إلى ديارنا".
وقال رئيس الـ فيفا للصحفيين: يمكنني فقط دعوة القادة للحوار وتهدئة الصراع. لم يكن استبعاد المنتخب الروسي (من تصفيات كأس العالم 2022) والأندية الروسية (من البطولات الأوروبية) قرارا سهلاً. لقد أثر ذلك على الأشخاص الذين يحبون كرة القدم. ولكن بالنسبة لنا كانت وسيلة لتقريب السلام ".
في وقت سابق، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بيانًا مشتركًا ، بموجبه أوقفت الفرق والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية لفترة غير محددة".
وقدم الاتحاد الروسي لكرة القدم استئنافاً إلى محكمة التحكيم الرياضي ضد قرارات الـ "فيفا" و الـ "يوفا". ورفضت المحكمة طلب روسيا لمراجعة عاجلة للقضية، وفيما بعد - بطلب تعليق الإجراءات المؤقتة في قضية الـ "فيفا" و الـ "يوفا".
رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف، ذكر أنه ينبغي على المحكمة الرياضية أن تنظر في الطعون المقدمة من الاتحاد ضد قرارات الـ "فيفا" و الـ "يوفا" بشأن الأندية والفرق الروسية في نيسان/أبريل أو أيار/مايو.