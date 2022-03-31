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القضاء الجزائري يفرج عن العشرات من معتقلي الحراك
القضاء الجزائري يفرج عن العشرات من معتقلي الحراك
أصدر القضاء الجزائري الأربعاء والخميس قرارات بالإفراج عن العشرات من معتقلي الحراك في البلاد. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:36+0000
2022-03-31T14:36+0000
الجزائر
اعتقالات
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نشرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قائمة بأسماء 51 شخصا أصدر القضاء أوامر بالإفراج عنهم مساء الأربعاء وصباح الخميس، بحسب "فرانس برس".وقال منسق اللجنة قاسي تانساوت، إن اللجنة تحدث قائمة المفرج عنهم كلما وصلت معلومات حول قرارات إفراج جديدة.وشملت قائمة المفرج عنهم اسم الناشط الحقوقي زكي حناش الذي تم توقيفه في 18 فبراير/ شباط.وكانت السلطات قد وجهت له عدة تهم أبرزها "الإشادة بالإرهاب" و"نشر معلومات كاذبة". وهو معروف بمتابعته لقضايا المعتقلين.وأفرج القضاء كذلك عن إبراهيم لعلامي، أحد رموز الحراك الشعبي البارزين الذي صدر ضده حكما بالسجن عامين بتهم نشر "خطاب الكراهية" و"إهانة هيئة نظامية" و"نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على التجمهر غير المسلّح".من جانبها، قالت المحامية والحقوقية نسيمة رزازقي إنه لا يوجد أي تفسير قانوني للإفراجات "بما أنها قضايا سياسية محضة".
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الجزائر, اعتقالات

القضاء الجزائري يفرج عن العشرات من معتقلي الحراك

14:36 GMT 31.03.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINAالشرطة تغلق الطريق بينما يحضر رئيس الوزراء الجزائري السابق أويحيى محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة
الشرطة تغلق الطريق بينما يحضر رئيس الوزراء الجزائري السابق أويحيى محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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أصدر القضاء الجزائري الأربعاء والخميس قرارات بالإفراج عن العشرات من معتقلي الحراك في البلاد.
نشرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قائمة بأسماء 51 شخصا أصدر القضاء أوامر بالإفراج عنهم مساء الأربعاء وصباح الخميس، بحسب "فرانس برس".
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وقال منسق اللجنة قاسي تانساوت، إن اللجنة تحدث قائمة المفرج عنهم كلما وصلت معلومات حول قرارات إفراج جديدة.
وشملت قائمة المفرج عنهم اسم الناشط الحقوقي زكي حناش الذي تم توقيفه في 18 فبراير/ شباط.
وكانت السلطات قد وجهت له عدة تهم أبرزها "الإشادة بالإرهاب" و"نشر معلومات كاذبة". وهو معروف بمتابعته لقضايا المعتقلين.
وأفرج القضاء كذلك عن إبراهيم لعلامي، أحد رموز الحراك الشعبي البارزين الذي صدر ضده حكما بالسجن عامين بتهم نشر "خطاب الكراهية" و"إهانة هيئة نظامية" و"نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على التجمهر غير المسلّح".
من جانبها، قالت المحامية والحقوقية نسيمة رزازقي إنه لا يوجد أي تفسير قانوني للإفراجات "بما أنها قضايا سياسية محضة".
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