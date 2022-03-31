https://arabic.sputniknews.com/20220331/القضاء-الجزائري-يفرج-عن-العشرات-من-معتقلي-الحراك-1060699641.html
القضاء الجزائري يفرج عن العشرات من معتقلي الحراك
القضاء الجزائري يفرج عن العشرات من معتقلي الحراك
أصدر القضاء الجزائري الأربعاء والخميس قرارات بالإفراج عن العشرات من معتقلي الحراك في البلاد. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:36+0000
2022-03-31T14:36+0000
2022-03-31T14:36+0000
الجزائر
اعتقالات
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نشرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قائمة بأسماء 51 شخصا أصدر القضاء أوامر بالإفراج عنهم مساء الأربعاء وصباح الخميس، بحسب "فرانس برس".وقال منسق اللجنة قاسي تانساوت، إن اللجنة تحدث قائمة المفرج عنهم كلما وصلت معلومات حول قرارات إفراج جديدة.وشملت قائمة المفرج عنهم اسم الناشط الحقوقي زكي حناش الذي تم توقيفه في 18 فبراير/ شباط.وكانت السلطات قد وجهت له عدة تهم أبرزها "الإشادة بالإرهاب" و"نشر معلومات كاذبة". وهو معروف بمتابعته لقضايا المعتقلين.وأفرج القضاء كذلك عن إبراهيم لعلامي، أحد رموز الحراك الشعبي البارزين الذي صدر ضده حكما بالسجن عامين بتهم نشر "خطاب الكراهية" و"إهانة هيئة نظامية" و"نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على التجمهر غير المسلّح".من جانبها، قالت المحامية والحقوقية نسيمة رزازقي إنه لا يوجد أي تفسير قانوني للإفراجات "بما أنها قضايا سياسية محضة".
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الجزائر, اعتقالات
القضاء الجزائري يفرج عن العشرات من معتقلي الحراك
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أصدر القضاء الجزائري الأربعاء والخميس قرارات بالإفراج عن العشرات من معتقلي الحراك في البلاد.
نشرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قائمة بأسماء 51 شخصا أصدر القضاء أوامر بالإفراج عنهم مساء الأربعاء وصباح الخميس، بحسب "فرانس برس".
وقال منسق اللجنة قاسي تانساوت، إن اللجنة تحدث قائمة المفرج عنهم كلما وصلت معلومات حول قرارات إفراج جديدة.
وشملت قائمة المفرج عنهم اسم الناشط الحقوقي زكي حناش الذي تم توقيفه في 18 فبراير/ شباط.
وكانت السلطات قد وجهت له عدة تهم أبرزها "الإشادة بالإرهاب" و"نشر معلومات كاذبة". وهو معروف بمتابعته لقضايا المعتقلين.
وأفرج القضاء كذلك عن إبراهيم لعلامي، أحد رموز الحراك الشعبي
البارزين الذي صدر ضده حكما بالسجن عامين بتهم نشر "خطاب الكراهية" و"إهانة هيئة نظامية" و"نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على التجمهر غير المسلّح".
من جانبها، قالت المحامية والحقوقية نسيمة رزازقي إنه لا يوجد أي تفسير قانوني للإفراجات "بما أنها قضايا سياسية محضة".