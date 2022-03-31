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بينيت يوجه الشكر لبايدن على وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل
بينيت يوجه الشكر لبايدن على وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل
تلقى نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الأمريكي جو بايدن. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:31+0000
2022-03-31T14:31+0000
إسرائيل
جو بايدن
نفتالي بينيت
العالم العربي
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وذكر بينيت في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن بايدن هاتفه، وأكد له وقوف الإدارة الأمريكية بقوة مع إسرائيل في مواجهة ما أسماه بـ"التهديدات الإرهابية" التي تحيق بإسرائيل.ونقل الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي تعازيه للضحايا، في وقت أكد بينيت إعرابه عن شكره لجو بايدن بشأن وقوفه إلى جانب الاسرائيليين في مواجهة الاعتداءات التي وصفها بـ"الإرهابية"، والتي تعرضت لها إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية.ومساء أول أمس الثلاثاء، قُتل 5 إسرائيليين بينهم شرطي في هجوم مسلح نفذه الفلسطيني ضياء الحمارشة (27 عاما) من بلدة يعبد بقضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعدما أطلق النار من مدفع رشاش على المارة في مدينة بني براك شرق تل أبيب.
إسرائيل
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إسرائيل, جو بايدن, نفتالي بينيت, العالم العربي

بينيت يوجه الشكر لبايدن على وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل

14:31 GMT 31.03.2022
© REUTERS / TOM BRENNERالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / TOM BRENNER
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تلقى نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وذكر بينيت في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن بايدن هاتفه، وأكد له وقوف الإدارة الأمريكية بقوة مع إسرائيل في مواجهة ما أسماه بـ"التهديدات الإرهابية" التي تحيق بإسرائيل.
ونقل الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي تعازيه للضحايا، في وقت أكد بينيت إعرابه عن شكره لجو بايدن بشأن وقوفه إلى جانب الاسرائيليين في مواجهة الاعتداءات التي وصفها بـ"الإرهابية"، والتي تعرضت لها إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية.
ومساء أول أمس الثلاثاء، قُتل 5 إسرائيليين بينهم شرطي في هجوم مسلح نفذه الفلسطيني ضياء الحمارشة (27 عاما) من بلدة يعبد بقضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعدما أطلق النار من مدفع رشاش على المارة في مدينة بني براك شرق تل أبيب.
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