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https://arabic.sputniknews.com/20220331/جورجيا-الحديث-عن-الاستفتاء-في-أوسيتيا-الجنوبية-أمر-غير-مقبول-1060683571.html
جورجيا: الحديث عن الاستفتاء في أوسيتيا الجنوبية أمر غير مقبول
جورجيا: الحديث عن الاستفتاء في أوسيتيا الجنوبية أمر غير مقبول
علقت وزارة الخارجية الجورجية على تصريحات رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية بشأن إجراء استفتاء حول الانضمام إلى قوام روسيا الاتحادية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T09:42+0000
2022-03-31T09:42+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوسيتيا الجنوبية
استفتاء
جورجيا
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وقالت الخارجية في بيان، اليوم الخميس، إن الأحاديث حول الاستفتاء في جنوب أوسيتيا غير مقبولة.وجاء في كلمة قالها رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هو هدفنا الاستراتيجي. وطريقنا. وتطلعات الشعب. وسنتحرك على هذا المسار. سنتخذ الخطوات القانونية المناسبة في المستقبل القريب".وشدد بيبيلوف على أن "جمهورية أوسيتيا الجنوبية ستكون جزءا من وطنها التاريخي".وفقا لبيبيلوف، فإن "العالم بأسره يمر الآن بنقطة تحول"، "يدافع العالم الروسي اليوم عن مصالح أولئك الملتزمين به، أولئك الذين يعارضون النازية، ويحترمون القيم الإنسانية العالمية والحقوق الأساسية والمعايير المقبولة من قبل المجتمع الدولي بأسره".وتابع: "لقد حدد شعبنا هذا الهدف مرارا وتكرارا، وأتيحت لنا الفرصة لتحقيق حلمنا الذي دام قرونا في عام 2014، عندما عادت شبه جزيرة القرم إلى مينائها الأصلي. لقد أهدرنا فرصتنا حينها، لكن لا يمكننا السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220330/جمهورية-أوسيتيا-الجنوبية-ستتخذ-خطوات-قانونية-للانضمام-إلى-روسيا--1060664541.html
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أخبار أوسيتيا الجنوبية, استفتاء, جورجيا

جورجيا: الحديث عن الاستفتاء في أوسيتيا الجنوبية أمر غير مقبول

09:42 GMT 31.03.2022
CC0 / Pixabay / مدينة تبليسي، جورجيا
مدينة تبليسي، جورجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
CC0 / Pixabay /
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علقت وزارة الخارجية الجورجية على تصريحات رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية بشأن إجراء استفتاء حول الانضمام إلى قوام روسيا الاتحادية.
وقالت الخارجية في بيان، اليوم الخميس، إن الأحاديث حول الاستفتاء في جنوب أوسيتيا غير مقبولة.
هذا وقال رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، أمس الأربعاء، إنه سيتم اتخاذ خطوات قانونية في المستقبل القريب لكي تصبح الجمهورية جزءا من روسيا الاتحادية.
وجاء في كلمة قالها رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هو هدفنا الاستراتيجي. وطريقنا. وتطلعات الشعب. وسنتحرك على هذا المسار. سنتخذ الخطوات القانونية المناسبة في المستقبل القريب".
وشدد بيبيلوف على أن "جمهورية أوسيتيا الجنوبية ستكون جزءا من وطنها التاريخي".
رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف في جائزة بولامارج الأدبية الدولية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
جمهورية أوسيتيا الجنوبية: سنتخذ خطوات قانونية للانضمام إلى روسيا
أمس, 16:06 GMT
وفقا لبيبيلوف، فإن "العالم بأسره يمر الآن بنقطة تحول"، "يدافع العالم الروسي اليوم عن مصالح أولئك الملتزمين به، أولئك الذين يعارضون النازية، ويحترمون القيم الإنسانية العالمية والحقوق الأساسية والمعايير المقبولة من قبل المجتمع الدولي بأسره".
وتابع: "لقد حدد شعبنا هذا الهدف مرارا وتكرارا، وأتيحت لنا الفرصة لتحقيق حلمنا الذي دام قرونا في عام 2014، عندما عادت شبه جزيرة القرم إلى مينائها الأصلي. لقد أهدرنا فرصتنا حينها، لكن لا يمكننا السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:43 GMT
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