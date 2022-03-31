https://arabic.sputniknews.com/20220331/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-استخدام-الهواتف-المحمولة-وأورام-المخ-1060678670.html
دراسة تكشف العلاقة بين استخدام الهواتف المحمولة وأورام المخ
دراسة تكشف العلاقة بين استخدام الهواتف المحمولة وأورام المخ
كشفت دراسة علمية جديدة أن استخدام الهاتف المحمول لا يزيد من مخاطر الإصابة بأورام المخ. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T07:37+0000
2022-03-31T07:37+0000
2022-03-31T07:37+0000
مجتمع
علوم
خلايا سرطانية
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ووفقا لمجلة "سيانس ميديا سنتر"، أجرى علماء من جامعة أكسفورد وزملاؤهم من مؤسسات أخرى دراسة كبيرة بشأن احتمال تأثير الهواتف المحمولة في زيارة مخاطر الإصابة بأورام المخ، واستخدموا بيانات من دراسة شملت مليون امرأة في المملكة المتحدة، والتي استطلعت آراء واحدة من كل أربع نساء ولدن بين عامي 1935 و1950 في بريطانيا.خلال فترة الدراسة ظهرت أورام المخ لدى 3268 امرأة بنسبة 0.42%. علاوة على ذلك، كان احتمال حدوث الورم متساويا لدى أولئك، الذين يستخدمون الهواتف الذكية وأولئك الذين لم يستخدموا ذلك. بالإضافة إلى ذلك، لم تؤثر الاتصالات المتنقلة على خطر الإصابة بالورم الدبقي أو الورم السحائي أو الغدة النخامية أو أورام العين.وخلص العلماء إلى أنه مع الاستخدام العادي للهواتف المحمولة، لا يوجد خطر الإصابة بأورام المخ.في وقت سابق، قال الطبيب إيغور ريشيتوف إن عدم التناسق في حدقة العين والصداع غير الدافع يمكن أن يكون من أعراض ورم في المخ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, علوم, خلايا سرطانية
دراسة تكشف العلاقة بين استخدام الهواتف المحمولة وأورام المخ
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كشفت دراسة علمية جديدة أن استخدام الهاتف المحمول لا يزيد من مخاطر الإصابة بأورام المخ.
ووفقا لمجلة
"سيانس ميديا سنتر"، أجرى علماء من جامعة أكسفورد وزملاؤهم من مؤسسات أخرى دراسة كبيرة بشأن احتمال تأثير الهواتف المحمولة في زيارة مخاطر الإصابة بأورام المخ، واستخدموا بيانات من دراسة شملت مليون امرأة في المملكة المتحدة، والتي استطلعت آراء واحدة من كل أربع نساء ولدن بين عامي 1935 و1950 في بريطانيا.
وأضافت الصحيفة أن نتائج الدراسة أظهرت أنه في عام 2011، 75% من المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما يستخدمون الهاتف المحمول، ومن بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و 79 عاما- أقل من 50%.
خلال فترة الدراسة ظهرت أورام المخ لدى 3268 امرأة بنسبة 0.42%. علاوة على ذلك، كان احتمال حدوث الورم متساويا لدى أولئك، الذين يستخدمون الهواتف الذكية وأولئك الذين لم يستخدموا ذلك. بالإضافة إلى ذلك، لم تؤثر الاتصالات المتنقلة على خطر الإصابة بالورم الدبقي أو الورم السحائي أو الغدة النخامية أو أورام العين.
وخلص العلماء إلى أنه مع الاستخدام العادي للهواتف المحمولة، لا يوجد خطر الإصابة بأورام المخ.
في وقت سابق، قال الطبيب إيغور ريشيتوف إن عدم التناسق في حدقة العين والصداع غير الدافع يمكن أن يكون من أعراض ورم في المخ.