https://arabic.sputniknews.com/20220331/روسيا-تؤكد-وجود-وثائق-تثبت-مشاركة-ألمانيا-في-تنفيذ-برنامج-بيولوجي-يشبه-الأمريكي-1060709072.html
روسيا تؤكد وجود وثائق تثبت مشاركة ألمانيا في تنفيذ برنامج بيولوجي يشبه الأمريكي
روسيا تؤكد وجود وثائق تثبت مشاركة ألمانيا في تنفيذ برنامج بيولوجي يشبه الأمريكي
أكد غينادي غاتيلوف، ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وجود وثائق تؤكد حقيقة أن ألمانيا تنفذ برنامجها البيولوجي العسكري في أوكرانيا. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T18:44+0000
2022-03-31T18:44+0000
2022-03-31T18:44+0000
روسيا
العالم
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وقال خلال خطاب نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية في الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح: "من المناسب ملاحظة أن الوثائق تؤكد حقيقة أن ألمانيا تنفذ برنامجها العسكري البيولوجي في أوكرانيا".ووفقًا لغاتيلوف، كان الهدف من البرنامج الألماني هو دراسة إمكانية انتشار الأمراض القاتلة، مثل حمى القرم "الكونغو النزفية"، في ظروف أوروبا الشرقية.وقال الدبلوماسي إن "تصرفات ألمانيا، التي لم تكن معروفة من قبل عامة الناس، تشكل نفس التهديد مثل التجارب البيولوجية الأمريكية وتتطلب دراسة مفصلة".ووفقا له، فإنه يشكل نفس التهديد مثل التجارب البيولوجية الأمريكية.وفي السياق قال غاتيلوف إن البيانات المتعلقة بالنشاط العسكري البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا، تشير إلى أن واشنطن تدرس استخدام الأسلحة البيولوجية.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-مراسلات-بين-نجل-بايدن-وموظفي-البنتاغون-تتعلق-بالمختبرات-البيولوجية-1060695978.html
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روسيا, العالم
روسيا تؤكد وجود وثائق تثبت مشاركة ألمانيا في تنفيذ برنامج بيولوجي يشبه الأمريكي
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أكد غينادي غاتيلوف، ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وجود وثائق تؤكد حقيقة أن ألمانيا تنفذ برنامجها البيولوجي العسكري في أوكرانيا.
وقال خلال خطاب نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية في الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح: "من المناسب ملاحظة أن الوثائق تؤكد حقيقة أن ألمانيا تنفذ برنامجها العسكري البيولوجي في أوكرانيا".
ووفقًا لغاتيلوف، كان الهدف من البرنامج الألماني هو دراسة إمكانية انتشار الأمراض القاتلة، مثل حمى القرم "الكونغو النزفية"، في ظروف أوروبا الشرقية.
وقال الدبلوماسي إن "تصرفات ألمانيا، التي لم تكن معروفة من قبل عامة الناس، تشكل نفس التهديد مثل التجارب البيولوجية الأمريكية وتتطلب دراسة مفصلة".
ووفقا له، فإنه يشكل نفس التهديد مثل التجارب البيولوجية الأمريكية.
وفي السياق قال غاتيلوف إن البيانات المتعلقة بالنشاط العسكري البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا، تشير إلى أن واشنطن تدرس استخدام الأسلحة البيولوجية.