https://arabic.sputniknews.com/20220331/روسيا-والهند-تجدان-بديلا-لنظام-سويفت-1060681658.html
إعلام: روسيا والهند تجدان بديلا لنظام "سويفت"
إعلام: روسيا والهند تجدان بديلا لنظام "سويفت"
أشار تقرير إعلامي إلى توصل الهند وروسيا لنظام مالي بديل لـ"سويفت" لإتمام المعاملات النقدية بين البلدين. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T08:45+0000
2022-03-31T08:45+0000
2022-03-31T08:47+0000
اقتصاد
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وبحسب ما نشرته صحيفة "إيكونوميك تايمز" فإن بنك التنمية الروسي المملوك للدولة VEB والبنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) قد أكملوا العمل على منصة معاملات بديلة لتسهيل التجارة الثنائية بعد أن منعت العقوبات الغربية وصول موسكو إلى منصة SWIFT المصرفية العالمية.ومن المرجح أن يتم تثبيت نظام الدفع الجديد في مقر كل من بنك الاحتياطي الهندي و البنك الروسي. وقال أحد المحاورين في المنشور: "اقترحت الهند عددًا من منصات التعامل، والتي تبنت السلطات الروسية بروتوكول شبكة واحدا".وبحسب المنشور فإنه في أوائل أبريل، سيجتمع ممثلو البنك المركزي الروسي مع نظرائهم من البنك المركزي الهندي لإنشاء إطار تنظيمي من شأنه أن يساعد في دعم التجارة الثنائية والعمليات المصرفية، على الرغم من العقوبات العالمية ضد موسكو.هذا وفرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على الاتحاد الروسي بسبب عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ففي أوائل شهر مارس، قرر الاتحاد الأوروبي فصل سبعة بنوك روسية عن نظام SWIFT: وهي بنوك VTB وRossiya وOtkritie وNovikombank وPromsvyazbank وSovcombank والمؤسسة الحكومية VEB.RF.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: روسيا والهند تجدان بديلا لنظام "سويفت"
08:45 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 08:47 GMT 31.03.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي إلى توصل الهند وروسيا لنظام مالي بديل لـ"سويفت" لإتمام المعاملات النقدية بين البلدين.
وبحسب ما نشرته صحيفة "إيكونوميك تايمز" فإن بنك التنمية الروسي المملوك للدولة VEB والبنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) قد أكملوا العمل على منصة معاملات بديلة لتسهيل التجارة الثنائية بعد أن منعت العقوبات الغربية وصول موسكو إلى منصة SWIFT المصرفية العالمية.
ومن المرجح أن يتم تثبيت نظام الدفع الجديد في مقر كل من بنك الاحتياطي الهندي و البنك الروسي. وقال أحد المحاورين في المنشور: "اقترحت الهند عددًا من منصات التعامل، والتي تبنت السلطات الروسية بروتوكول شبكة واحدا".
ومن المتوقع أن يتم العمل بالنظام الجديد في غضون أسبوع وسيكون قادرا على ضمان "النقل السلس لمستندات الاستيراد أو التصدير للمعاملات بالروبية والروبل".
وبحسب المنشور
فإنه في أوائل أبريل، سيجتمع ممثلو البنك المركزي الروسي مع نظرائهم من البنك المركزي الهندي لإنشاء إطار تنظيمي من شأنه أن يساعد في دعم التجارة الثنائية والعمليات المصرفية، على الرغم من العقوبات العالمية ضد موسكو.
هذا وفرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على الاتحاد الروسي بسبب عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ففي أوائل شهر مارس، قرر الاتحاد الأوروبي فصل سبعة بنوك روسية عن نظام SWIFT: وهي بنوك VTB وRossiya وOtkritie وNovikombank وPromsvyazbank وSovcombank والمؤسسة الحكومية VEB.RF.