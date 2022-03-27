https://arabic.sputniknews.com/20220327/الهند-مستمرون-في-استيراد-الفحم-من-روسيا-وسنضاعف-وارداتنا-منه--1060515810.html

الهند: مستمرون في استيراد الفحم من روسيا وسنضاعف وارداتنا منه

الهند: مستمرون في استيراد الفحم من روسيا وسنضاعف وارداتنا منه

أكدت الهند أنها ستستمر في استيراد فحم الكوك من روسيا وستضاعف وارداتها منه رغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على موسكو. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T10:12+0000

2022-03-27T10:12+0000

2022-03-27T10:12+0000

روسيا

أخبار الهند اليوم

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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" عن وزير الصلب الهندي، رامشاندرا براساد سينغ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، فإن الهند تميل نحو الاستمرار في استيراد فحم الكوك من روسيا فيما يبدو أنه يخالف الاتجاه الغربي لحصار موسكو اقتصاديا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وقال سينغ: "نتحرك في اتجاه استيراد فحم الكوك من روسيا وسنضاعف واردتنا منه"، مؤكدا أن بلاده استوردت 4.5 مليون طن، لكنه لم يشر إلى الفترة التي تمت خلالها عملية استيراد هذه الكمية.وأوضح الوزير الهندي أن "الإمدادات السلسة من فحم الكوك من روسيا تأثرت، بالعملية العسكرية في أوكرانيا"، لكنه لم يخض في التفاصيل.وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون وبعض الدول الأسيوية كاليابان وكوريا الجنوبية قد فرضت عقوبات شديدة على موسكو.وأظهرت بيانات من شركة Kpler الاستشارية أن السفن التي تحمل ما لا يقل عن 1.06 مليون طن من فحم الكوك، والتي تستخدم بشكل رئيسي في صناعة الصلب، والفحم الحراري المستخدم في المقام الأول لتوليد الكهرباء، من المقرر أن تنقل الوقود إلى الموانئ الهندية هذا الشهر، وهو أكبر عدد منذ يناير/ كانون الثاني للعام 2020.ويقول متعاملون إن روسيا، التي عادة ما تكون سادس أكبر مورد لفحم الكوك والفحم الحراري في الهند، يمكن أن تبدأ في تقديم أسعار أكثر تنافسية للمشترين الصينيين والهنود، مؤكدين أن التجارة يمكن أن تتعزز أيضا من خلال ترتيب تداول الروبل الروسي والروبي الهندي.

https://arabic.sputniknews.com/20220320/إعلام-الهند-تعتزم-استيراد-35-مليون-برميل-من-النفط-من-روسيا-بأسعار-مخفضة-1060127109.html

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