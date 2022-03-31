https://arabic.sputniknews.com/20220331/سفير-أبوجا-لدى-موسكو-مستعدون-للنظر-في-إمكانية-التجارة-مع-روسيا-بالعملات-الوطنية--1060681030.html

سفير أبوجا لدى موسكو: مستعدون للنظر في إمكانية التجارة مع روسيا بالعملات الوطنية

سفير أبوجا لدى موسكو: مستعدون للنظر في إمكانية التجارة مع روسيا بالعملات الوطنية

أعلن السفير النيجيري في موسكو، عبد الله شيخو، اليوم الخميس، أن بلاده على استعداد للتجارة مع روسيا بالعملتين الوطنيتين، معتبر أن التخلي عن الدولار واليورو، يمكن... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T08:16+0000

2022-03-31T08:16+0000

2022-03-31T08:16+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

الروبل

المعاملات

نيجيريا

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موسكو-سبوتنيك. وقال شيخو، لوكالة "سبوتنبك"، "إذا عرضت روسيا مثل هذا البديل على نيجيريا، فسننظر في هذا الاحتمال".وكانت روسيا أعلنت، في وقت سابق، عن تحويل عقود مدفوعات الغاز إلى الدول "غير الصديقة"، التي فرضت عليها عقوبات بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، من اليورو والدولار، إلى الروبل الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220330/تركيا-بإمكان-السياح-الروس-أن-يدفعوا-مقابل-الخدمات-التي-يتلقونها-بالروبل-1060634774.html

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الروبل, المعاملات, نيجيريا