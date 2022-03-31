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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/سفير-أبوجا-لدى-موسكو-مستعدون-للنظر-في-إمكانية-التجارة-مع-روسيا-بالعملات-الوطنية--1060681030.html
سفير أبوجا لدى موسكو: مستعدون للنظر في إمكانية التجارة مع روسيا بالعملات الوطنية
سفير أبوجا لدى موسكو: مستعدون للنظر في إمكانية التجارة مع روسيا بالعملات الوطنية
أعلن السفير النيجيري في موسكو، عبد الله شيخو، اليوم الخميس، أن بلاده على استعداد للتجارة مع روسيا بالعملتين الوطنيتين، معتبر أن التخلي عن الدولار واليورو، يمكن... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T08:16+0000
2022-03-31T08:16+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الروبل
المعاملات
نيجيريا
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موسكو-سبوتنيك. وقال شيخو، لوكالة "سبوتنبك"، "إذا عرضت روسيا مثل هذا البديل على نيجيريا، فسننظر في هذا الاحتمال".وكانت روسيا أعلنت، في وقت سابق، عن تحويل عقود مدفوعات الغاز إلى الدول "غير الصديقة"، التي فرضت عليها عقوبات بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، من اليورو والدولار، إلى الروبل الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/تركيا-بإمكان-السياح-الروس-أن-يدفعوا-مقابل-الخدمات-التي-يتلقونها-بالروبل-1060634774.html
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الروبل, المعاملات, نيجيريا

سفير أبوجا لدى موسكو: مستعدون للنظر في إمكانية التجارة مع روسيا بالعملات الوطنية

08:16 GMT 31.03.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورروبل
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن السفير النيجيري في موسكو، عبد الله شيخو، اليوم الخميس، أن بلاده على استعداد للتجارة مع روسيا بالعملتين الوطنيتين، معتبر أن التخلي عن الدولار واليورو، يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى تعزيز الروبل الروسي، وجعله عملة قابلة للتحويل.
موسكو-سبوتنيك. وقال شيخو، لوكالة "سبوتنبك"، "إذا عرضت روسيا مثل هذا البديل على نيجيريا، فسننظر في هذا الاحتمال".
وبحسب السفير، فإن الآفاق المستقبلية للتجارة مع روسيا، بدون اللجوء إلى الدولار واليورو، ستعطي لروسيا فرصا لتعزيز عملتها الوطنية، وسيصبح الروبل الروسي عملة قابلة للتحويل بحرية.
أنطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
تركيا: بإمكان السياح الروس أن يدفعوا مقابل الخدمات التي يتلقونها بالروبل
أمس, 07:23 GMT
وكانت روسيا أعلنت، في وقت سابق، عن تحويل عقود مدفوعات الغاز إلى الدول "غير الصديقة"، التي فرضت عليها عقوبات بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، من اليورو والدولار، إلى الروبل الروسي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:27 GMT
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