https://arabic.sputniknews.com/20220331/سفير-أبوجا-لدى-موسكو-مستعدون-للنظر-في-إمكانية-التجارة-مع-روسيا-بالعملات-الوطنية--1060681030.html
سفير أبوجا لدى موسكو: مستعدون للنظر في إمكانية التجارة مع روسيا بالعملات الوطنية
سفير أبوجا لدى موسكو: مستعدون للنظر في إمكانية التجارة مع روسيا بالعملات الوطنية
أعلن السفير النيجيري في موسكو، عبد الله شيخو، اليوم الخميس، أن بلاده على استعداد للتجارة مع روسيا بالعملتين الوطنيتين، معتبر أن التخلي عن الدولار واليورو، يمكن... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T08:16+0000
2022-03-31T08:16+0000
2022-03-31T08:16+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الروبل
المعاملات
نيجيريا
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موسكو-سبوتنيك. وقال شيخو، لوكالة "سبوتنبك"، "إذا عرضت روسيا مثل هذا البديل على نيجيريا، فسننظر في هذا الاحتمال".وكانت روسيا أعلنت، في وقت سابق، عن تحويل عقود مدفوعات الغاز إلى الدول "غير الصديقة"، التي فرضت عليها عقوبات بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، من اليورو والدولار، إلى الروبل الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/تركيا-بإمكان-السياح-الروس-أن-يدفعوا-مقابل-الخدمات-التي-يتلقونها-بالروبل-1060634774.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الروبل, المعاملات, نيجيريا
سفير أبوجا لدى موسكو: مستعدون للنظر في إمكانية التجارة مع روسيا بالعملات الوطنية
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أعلن السفير النيجيري في موسكو، عبد الله شيخو، اليوم الخميس، أن بلاده على استعداد للتجارة مع روسيا بالعملتين الوطنيتين، معتبر أن التخلي عن الدولار واليورو، يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى تعزيز الروبل الروسي، وجعله عملة قابلة للتحويل.
موسكو-سبوتنيك. وقال شيخو، لوكالة "سبوتنبك"، "إذا عرضت روسيا مثل هذا البديل على نيجيريا، فسننظر في هذا الاحتمال".
وبحسب السفير، فإن الآفاق المستقبلية للتجارة مع روسيا، بدون اللجوء إلى الدولار واليورو، ستعطي لروسيا فرصا لتعزيز عملتها الوطنية، وسيصبح الروبل الروسي عملة قابلة للتحويل بحرية.
وكانت روسيا أعلنت، في وقت سابق، عن تحويل عقود مدفوعات الغاز إلى الدول "غير الصديقة"، التي فرضت عليها عقوبات بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، من اليورو والدولار، إلى الروبل الروسي.