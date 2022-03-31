https://arabic.sputniknews.com/20220331/شاب-يصاب-بمرض-نادر--تظهر-أعراضه-كلما-غسل-يديه-1060682721.html

شاب يصاب بمرض نادر تظهر أعراضه كلما غسل يديه

شاب يصاب بمرض نادر تظهر أعراضه كلما غسل يديه

أصيب شاب في العشرينيات من عمره في بمرض نادر تظهر أعراضه عندما يغمر يديه بالماء، حيث تظهر عليها تجاعيد كثيرة. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T09:19+0000

2022-03-31T09:19+0000

2022-03-31T09:19+0000

مجتمع

علوم

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وظن الأطباء في بداية الأمر أن هذه الأعراض ناتجة عن مرض الأكزيما المزمنة، لكن تبين لهم لاحقا أن التجاعيد ناتجة عن مرض جلدي نادر، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".اتضح للباحثين أن تلك التجاعيد ناتجعة مرض نادر باسم أكروكراتوديرما "ASA" ويصيب في الغالب عند النساء الشابات، وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة "JAMA Dermatology".وأضاف الباحثون أن هذا المرض شائع أيضا لدى المصابين بالتليف الكيسي، وهو اضطراب وراثي يؤثر على الغدد المنتجة للهرمونات في الجسم، محدثا اضطراب في الأعضاء المنتجة للمخاط، لتنتج مخاطا سميكا بشكل غير طبيعي.لكن السبب الدقيق لمرض"ASA"غير معروف، فيما ترى نظريات أن هذه الحالة قد يكون لها علاقة بالغدد العرقية غير الطبيعية.وظل باحثون صينيون يدرسون حالة الشاب العشريني في قسم الأمراض الجلدية في المستشفى الأول التابع لجامعة الصين الطبية في شنيانغ على مدار السنوات الـ3 الماضية لاحظوا خلالها أن جلد يد الشاب يصبح سميكا ومنتفخا ومتجعدا ومتقشرا بمجرد أن يمسهما الماء، وهذه التغييرات مصحوبة بحكة وحرقان، ثم انتشرت الحالة في معصميه ومرفقيه.أرجع بعض الأطباء هذه التغييرات ترجع إلى الحاجة لغسل اليدين بشكل متكرر في فترة تفشي وباء كوفيد -19، وعند الفحص الدقيق، أكد الأطباء أن الغدد العرقية والمسام الموجودة في يدي الرجل تتسع بعد التعرض للماء.ونجح الأطباء في علاج الشاب عن طريق مرهم موضعي عبارة عن كورتيكوستيرويد ومرطب، كما أوصوه بتجنب ملامسة الماء إلا عند الضرورة.

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مجتمع, علوم