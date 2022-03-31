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https://arabic.sputniknews.com/20220331/قاديروف-يعلن-عن-تحرير-ماريوبول-بشكل-شبه-كامل-1060677157.html
قاديروف يعلن عن تحرير ماريوبول بشكل شبه كامل
قاديروف يعلن عن تحرير ماريوبول بشكل شبه كامل
أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، عن تحرير مدينة ماريوبول بشكل شبه كامل، لتعود الحياة إلى طبيعتها في المدينة. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T06:54+0000
2022-03-31T06:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ونشر قاديروف، على صفحته على تلغرام، منشورا جاء فيه: "ماريوبول قد تحررت بالفعل بنسبة 90-95 في المائة من النازيين والشياطيين الناطقين بالشيشانية. تعود الحياة تدريجياً إلى أراضي المدينة الخالية منهم. ينزل الناس إلى الشوارع من ملاجئهم، متعبين من قصف الانفجارات والجوع. بل إن البعض يقودون سياراتهم، وهناك أيضًا من غيروا رأيهم بشأن الذهاب إلى روستوف وعادوا إلى ماريوبول بوسائل النقل الخاصة".وقال رئيس المنطقة إن آدم ديليمخانوف، نائب مجلس دوما الدولة من الشيشان، والموجود في ماريوبول، يعمل بالتعاون الوثيق مع قائد الجيش الثامن، الفريق أندريه موردفيشيف. إنهم يتجولون في المنطقة، ويفحصون الأماكن التي يمكن أن يختبئ فيها قطاع الطرق، ويحددون مواقع إطلاق النار المحتملة.يذكر أنه عندما تم إعلان استقلال جمهورية دونيتسك في 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك. ومع ذلك، في يونيو من العام نفسه، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة عليها. في 7 مارس 2022، قال ألكسندر سيميونوف، نائب قائد كتيبة فوستوك في الجمهورية، إن المدينة محاصرة، وأن تطهير بعض المناطق قد بدأ.
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أخبار أوكرانيا

قاديروف يعلن عن تحرير ماريوبول بشكل شبه كامل

06:54 GMT 31.03.2022
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKOالقوات المسلحة الروسية، ماريوبول، أوكرانيا 28 مارس 2022
القوات المسلحة الروسية، ماريوبول، أوكرانيا 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO
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أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، عن تحرير مدينة ماريوبول بشكل شبه كامل، لتعود الحياة إلى طبيعتها في المدينة.
ونشر قاديروف، على صفحته على تلغرام، منشورا جاء فيه: "ماريوبول قد تحررت بالفعل بنسبة 90-95 في المائة من النازيين والشياطيين الناطقين بالشيشانية. تعود الحياة تدريجياً إلى أراضي المدينة الخالية منهم. ينزل الناس إلى الشوارع من ملاجئهم، متعبين من قصف الانفجارات والجوع. بل إن البعض يقودون سياراتهم، وهناك أيضًا من غيروا رأيهم بشأن الذهاب إلى روستوف وعادوا إلى ماريوبول بوسائل النقل الخاصة".
وقال رئيس المنطقة إن آدم ديليمخانوف، نائب مجلس دوما الدولة من الشيشان، والموجود في ماريوبول، يعمل بالتعاون الوثيق مع قائد الجيش الثامن، الفريق أندريه موردفيشيف. إنهم يتجولون في المنطقة، ويفحصون الأماكن التي يمكن أن يختبئ فيها قطاع الطرق، ويحددون مواقع إطلاق النار المحتملة.

وأضاف قاديروف: "باستخدام راديو آزوف الذي تم الاستيلاء عليه، عرض آدم سلطانوفيتش الاستسلام للأوكرانيين، الذين تورطوا بشكل احتيالي في صفوف العصابات، إلى الجانب الروسي. وفي الوقت نفسه، لن تكون هناك رحمة لقادة آزوف".

يذكر أنه عندما تم إعلان استقلال جمهورية دونيتسك في 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك. ومع ذلك، في يونيو من العام نفسه، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة عليها. في 7 مارس 2022، قال ألكسندر سيميونوف، نائب قائد كتيبة فوستوك في الجمهورية، إن المدينة محاصرة، وأن تطهير بعض المناطق قد بدأ.
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