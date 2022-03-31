https://arabic.sputniknews.com/20220331/قاديروف-يعلن-عن-تحرير-ماريوبول-بشكل-شبه-كامل-1060677157.html

قاديروف يعلن عن تحرير ماريوبول بشكل شبه كامل

قاديروف يعلن عن تحرير ماريوبول بشكل شبه كامل

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، عن تحرير مدينة ماريوبول بشكل شبه كامل، لتعود الحياة إلى طبيعتها في المدينة. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T06:54+0000

2022-03-31T06:54+0000

2022-03-31T06:54+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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ونشر قاديروف، على صفحته على تلغرام، منشورا جاء فيه: "ماريوبول قد تحررت بالفعل بنسبة 90-95 في المائة من النازيين والشياطيين الناطقين بالشيشانية. تعود الحياة تدريجياً إلى أراضي المدينة الخالية منهم. ينزل الناس إلى الشوارع من ملاجئهم، متعبين من قصف الانفجارات والجوع. بل إن البعض يقودون سياراتهم، وهناك أيضًا من غيروا رأيهم بشأن الذهاب إلى روستوف وعادوا إلى ماريوبول بوسائل النقل الخاصة".وقال رئيس المنطقة إن آدم ديليمخانوف، نائب مجلس دوما الدولة من الشيشان، والموجود في ماريوبول، يعمل بالتعاون الوثيق مع قائد الجيش الثامن، الفريق أندريه موردفيشيف. إنهم يتجولون في المنطقة، ويفحصون الأماكن التي يمكن أن يختبئ فيها قطاع الطرق، ويحددون مواقع إطلاق النار المحتملة.يذكر أنه عندما تم إعلان استقلال جمهورية دونيتسك في 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك. ومع ذلك، في يونيو من العام نفسه، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة عليها. في 7 مارس 2022، قال ألكسندر سيميونوف، نائب قائد كتيبة فوستوك في الجمهورية، إن المدينة محاصرة، وأن تطهير بعض المناطق قد بدأ.

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أخبار أوكرانيا