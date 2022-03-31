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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/قوات-الدفاع-الشعبية-في-دونيتسك-لن-نسمح-للقوات-الأوكرانية-المحاصرة-في-ماريوبول-بالخروج-1060674340.html
دونيتسك: لن نسمح للقوات الأوكرانية المحاصرة في ماريوبول بالخروج
دونيتسك: لن نسمح للقوات الأوكرانية المحاصرة في ماريوبول بالخروج
صرح المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين أنه لن يسمح لعناصر القوات الأوكرانية بالخروج من ماريوبول، مشيرا إلى أنهم رفضوا هذه... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T04:14+0000
2022-03-31T04:26+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال باسورين في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "سبق وأن قدّم إليهم هذا العرض لكنهم رفضوه، لذلك لن يعودوا مقاتلين بل مجرمين، لأنهم يقتلون المدنيين".وتابع: "نعم، نحن نضمن لهم حياتهم، لكنني لا أعتقد أننا سنسمح لهم بالرحيل".وفي السياق صرح المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، أن المرتزقة الأجانب المعتقلين لدى الجمهورية لن يتم التعامل معهم كأسرى حرب، بل سيقدمون إلى المحاكم .وأضاف باسورين لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال إن كانوا سيعاملون المرتزقة الأجانب (الذين يقاتلون في أوكرانيا) كأسرى حرب، قائلا:وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الخارجية-الفرنسية-ماكرون-يتحدث-هاتفيا-مع-بوتين-الثلاثاء-لبحث-عمليات-الإجلاء-من-ماريوبول-1060590814.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

دونيتسك: لن نسمح للقوات الأوكرانية المحاصرة في ماريوبول بالخروج

04:14 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 04:26 GMT 31.03.2022)
© Sputnik . Iliya Pitalevكتيبة "الفايكنج" من قوات الدفاع الوطني في جمهورية دونيتسك الشعبية
كتيبة الفايكنج من قوات الدفاع الوطني في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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صرح المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين أنه لن يسمح لعناصر القوات الأوكرانية بالخروج من ماريوبول، مشيرا إلى أنهم رفضوا هذه الفرصة التي أتيحت لهم سابقا.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال باسورين في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "سبق وأن قدّم إليهم هذا العرض لكنهم رفضوه، لذلك لن يعودوا مقاتلين بل مجرمين، لأنهم يقتلون المدنيين".
وتابع: "نعم، نحن نضمن لهم حياتهم، لكنني لا أعتقد أننا سنسمح لهم بالرحيل".
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وفي السياق صرح المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، أن المرتزقة الأجانب المعتقلين لدى الجمهورية لن يتم التعامل معهم كأسرى حرب، بل سيقدمون إلى المحاكم .
وأضاف باسورين لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال إن كانوا سيعاملون المرتزقة الأجانب (الذين يقاتلون في أوكرانيا) كأسرى حرب، قائلا:
"لن يتم التعامل معهم كأسرى حرب..سيتم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة".
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.
وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:42 GMT
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