https://arabic.sputniknews.com/20220331/مدفيديف-أراضي-أوكرانيا-تبدو-لوارسو-لقمة-لذيذة-1060691246.html

مدفيديف: أراضي أوكرانيا تبدو لوارسو "لقمة لذيذة"

مدفيديف: أراضي أوكرانيا تبدو لوارسو "لقمة لذيذة"

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، في مقال خص به وكالة "سبوتنيك بولسكا" [سبوتنبك بولندا] أن أراضي أوكرانيا تبدو كأنها لقمة لذيذة بما فيه الكفاية... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T12:13+0000

2022-03-31T12:13+0000

2022-03-31T12:13+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

بولندا

عمليات عسكرية

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موسكو- سبوتنيك - وقال مدفيديف في مقاله: "من ناحية، تبدو أراضي أوكرانيا بمثابة لقمة لذيذة بما فيه الكفاية لوارسو. ويعرض التلفزيون البولندي، بدون أي تأنيب الضمير، خريطة لتقسيم هذا البلد البائس، بعد ضم عدد من مقاطعاته الغربية إلى بولندا ".وأعاد مدفيديف، إلى الأذهان، أن النخب البولندية اعتادت على أن تحمل روسيا مسؤولية كافة المصائب التي كانت قد عانت منها على مدى العصور، مشيرا إلى أنه يبدو أنها (أي النخب الأوكرانية) تأمل في أن تكون مثل هذه الحجج قادرة مقدمًا على تبرير أفعالها أمام العالم بأسره .

https://arabic.sputniknews.com/20220329/البنتاغون-أمريكا-على-اتصال-مع-القوات-الأوكرانية-في-بولندا-1060628121.html

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أخبار أوكرانيا, بولندا, عمليات عسكرية