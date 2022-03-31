https://arabic.sputniknews.com/20220331/-روسيا-تدرج-القيادة-العليا-للاتحاد-الأوروبي-في-القائمة-السوداء-1060701856.html
روسيا تدرج القيادة العليا للاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء
روسيا تدرج القيادة العليا للاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو أدرجت القيادة العليا للاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء، وذلك ردا على العقوبات الغربية في حق شخصيات روسية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T15:15+0000
2022-03-31T15:15+0000
2022-03-31T15:45+0000
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت الخارجية في بيان، اليوم الخميس: "استجابة للعقوبات الجماعية من جانب واحد من جانب الاتحاد الأوروبي، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهو أمر أساسي للقانون الدولي، وسع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية ... ممنوعة من دخول أراضي بلدنا".وأضافت الخارجية الروسية أن جميع الأعمال العدائية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستستمر حتما في أن يتبعها رد صارم، "نؤكد أن أي أعمال عدائية من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستستمر حتما برد صارم".هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الاثنين، أن الغرب كان دائما يجد تبريرات لفرض العقوبات على روسيا وهدفه هو كبح تطور بلادنا.وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي أجراه للقنوات التلفزيونية الصربية، قال خلاله إن روسيا لديها عدد كبير من الشركاء والحلفاء في العالم، وبالتالي لا معنى للعزلة الغربية.وأكد لافروف أن موسكو ترى وتشعر بالضغط الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على دول البلقان للانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا.وقال وزير الخارجية الروسية إن الغرب لطالما تجاهل الحقوق السيادية للدول الأخرى.ويمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا سياسية كبرى على صربيا لتغيير موقفها السياسي وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/لافروف-الغرب-دائما-يجد-تبريرات-لفرض-العقوبات-ولسنا-في-عزلة-بل-لدينا-الكثير-من-الشركاء--1060555142.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا تدرج القيادة العليا للاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء
15:15 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 15:45 GMT 31.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو أدرجت القيادة العليا للاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء، وذلك ردا على العقوبات الغربية في حق شخصيات روسية.
وقالت الخارجية في بيان، اليوم الخميس: "استجابة للعقوبات الجماعية من جانب واحد من جانب الاتحاد الأوروبي، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهو أمر أساسي للقانون الدولي، وسع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية ... ممنوعة من دخول أراضي بلدنا".
وأضافت الخارجية الروسية أن جميع الأعمال العدائية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستستمر حتما في أن يتبعها رد صارم، "نؤكد أن أي أعمال عدائية من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستستمر حتما برد صارم".
هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الاثنين، أن الغرب كان دائما يجد تبريرات لفرض العقوبات على روسيا وهدفه هو كبح تطور بلادنا.
وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي أجراه للقنوات التلفزيونية الصربية، قال خلاله إن روسيا لديها عدد كبير من الشركاء والحلفاء في العالم، وبالتالي لا معنى للعزلة الغربية.
وأكد لافروف أن موسكو ترى وتشعر بالضغط الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على دول البلقان للانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا.
وقال وزير الخارجية الروسية إن الغرب لطالما تجاهل الحقوق السيادية للدول الأخرى.
ويمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا سياسية كبرى على صربيا لتغيير موقفها السياسي وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.