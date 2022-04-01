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https://arabic.sputniknews.com/20220401/إخماد-الحريق-في-نصف-الخزانات-المحترقة-في-بيلغورود-الروسية-1060725486.html
إخماد الحريق في نصف الخزانات المحترقة في بيلغورود الروسية
إخماد الحريق في نصف الخزانات المحترقة في بيلغورود الروسية
صرح متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك" بأنه تم إخماد حريق في ثلاثة من ستة خزانات وقود الديزل والبنزين في مستودع النفط في بيلغورود. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T09:23+0000
2022-04-01T09:42+0000
روسيا
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وأفاد حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، صباح الجمعة، بأن حريق مستودع النفط كان سببه غارة من مروحيتين أوكرانيتين دخلتا الأجواء الروسية على ارتفاع منخفض.وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ "تم إخماد النيران في ثلاثة خزانات نفطية بالكامل، وجاري إطفاء ثلاثة خزانات أخرى".وعلى حد قوله، هناك خطر انتشار حريق إلى خزان آخر يحتوي على 2000 متر مكعب من وقود الديزل.
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روسيا

إخماد الحريق في نصف الخزانات المحترقة في بيلغورود الروسية

09:23 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 09:42 GMT 01.04.2022)
© Sputnik . Taisia Liskovets / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets
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صرح متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك" بأنه تم إخماد حريق في ثلاثة من ستة خزانات وقود الديزل والبنزين في مستودع النفط في بيلغورود.
وأفاد حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، صباح الجمعة، بأن حريق مستودع النفط كان سببه غارة من مروحيتين أوكرانيتين دخلتا الأجواء الروسية على ارتفاع منخفض.
وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ "تم إخماد النيران في ثلاثة خزانات نفطية بالكامل، وجاري إطفاء ثلاثة خزانات أخرى".
وعلى حد قوله، هناك خطر انتشار حريق إلى خزان آخر يحتوي على 2000 متر مكعب من وقود الديزل.
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