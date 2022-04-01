https://arabic.sputniknews.com/20220401/مروحيات-أوكرانية-تتسلل-إلى-الأراضي-الروسية-وتقصف-مستودعات-للوقود-على-منطقة-حدودية-1060716788.html
مروحيات أوكرانية تتسلل إلى الأراضي الروسية وتقصف مستودعا للوقود على منطقة حدودية
مروحيات أوكرانية تتسلل إلى الأراضي الروسية وتقصف مستودعا للوقود على منطقة حدودية
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، بإصابة شخصين في حريق اندلع، اليوم الجمعة، في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود جراء القصف الأوكراني. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T05:33+0000
2022-04-01T05:33+0000
2022-04-01T05:39+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وكتب جلادكوف في صفحته على "تلغرام": "اندلع الحريق في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. لم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا".وفي وقت سابق، كتب جلادكوف: "اندلع حريق في مستودع النفط في مدينة بيلغورود. كانت جميع خدمات الطوارئ في مكان الحادث. تتخذ حاليا خطوات للقضاء عليه".وأشار إلي إصابة شخصين من عمال المستودع، تلقا الإسعافات الأولية، وحياتهم ليست في خطر.هذا وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه في مكان الحريق يوجد 16 خزانًا للوقود وقد اشتعلت 8 خزانات وهناك خطر من امتداد النيران للخزانات الثمانية الأخرى.ويشارك 105 أشخاص و31 آلية في إطفاء الحريق في المحطة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مروحيات أوكرانية تتسلل إلى الأراضي الروسية وتقصف مستودعا للوقود على منطقة حدودية
05:33 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 05:39 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، بإصابة شخصين في حريق اندلع، اليوم الجمعة، في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود جراء القصف الأوكراني.
موسكو- سبوتنيك. وكتب جلادكوف في صفحته على "تلغرام": "اندلع الحريق في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. لم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا".
وفي وقت سابق، كتب جلادكوف: "اندلع حريق
في مستودع النفط في مدينة بيلغورود. كانت جميع خدمات الطوارئ في مكان الحادث. تتخذ حاليا خطوات للقضاء عليه".
وأشار إلي إصابة شخصين من عمال المستودع، تلقا الإسعافات الأولية، وحياتهم ليست في خطر.
هذا وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه في مكان الحريق يوجد 16 خزانًا للوقود وقد اشتعلت 8 خزانات وهناك خطر من امتداد النيران للخزانات الثمانية الأخرى.
ويشارك 105 أشخاص و31 آلية في إطفاء الحريق في المحطة.