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https://arabic.sputniknews.com/20220401/إعلام-من-غير-المرجح-أن-تقدم-أمريكا-وحلفاؤها-لأوكرانيا-الضمانات-الأمنية-التي-تطلبها-1060732296.html
إعلام: من غير المرجح أن تقدم أمريكا وحلفاؤها لأوكرانيا الضمانات الأمنية التي تطلبها
إعلام: من غير المرجح أن تقدم أمريكا وحلفاؤها لأوكرانيا الضمانات الأمنية التي تطلبها
أشارت تقارير إعلامية إلى أنه من غير المرجح أن تقدم أمريكا وحلفاؤها لأوكرانيا الضمانات الأمنية التي تطلبها منهم كييف. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T11:33+0000
2022-04-01T11:33+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يقدموا الضمانات التي تطلبها أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال عضو الوفد الأوكراني في المحادثات مع روسيا الاتحادية، ديفيد أراخاميا، إن كييف تقترح نظاما جديدا للضمانات الأمنية لأوكرانيا. وبحسبه، تعتبر كييف دول مجلس الأمن الدولي، وكذلك تركيا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبولندا وإسرائيل ضامنين للأمن.قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إن الجانب الأوكراني وعد بعدم الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية، موضحا في الوقت ذاته أن روسيا تنوي تقليص نشاطها العسكري بالقرب من كييف.قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إن أحدث جولة من المفاوضات لإنهاء العملية الروسية في أوكرانيا كانت " بناءة".وأضاف للصحفيين في إسطنبول أن "روسيا على استعداد لاتخاذ خطوات عسكرية وسياسية لخفض تصعيد النزاع".
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أخبار أوكرانيا

إعلام: من غير المرجح أن تقدم أمريكا وحلفاؤها لأوكرانيا الضمانات الأمنية التي تطلبها

11:33 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Alexander Kryajev / الذهاب إلى بنك الصورالوفد الأوكراني في المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022
الوفد الأوكراني في المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Alexander Kryajev
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أشارت تقارير إعلامية إلى أنه من غير المرجح أن تقدم أمريكا وحلفاؤها لأوكرانيا الضمانات الأمنية التي تطلبها منهم كييف.
وبحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يقدموا الضمانات التي تطلبها أوكرانيا.
وأضافت الشبكة أن الأوكرانيين يشاركون بشكل مباشر في المناقشات حول الضمانات الأمنية التي هي حاليا في صيغتها المبكرة.
وفي وقت سابق، قال عضو الوفد الأوكراني في المحادثات مع روسيا الاتحادية، ديفيد أراخاميا، إن كييف تقترح نظاما جديدا للضمانات الأمنية لأوكرانيا. وبحسبه، تعتبر كييف دول مجلس الأمن الدولي، وكذلك تركيا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبولندا وإسرائيل ضامنين للأمن.
قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إن الجانب الأوكراني وعد بعدم الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية، موضحا في الوقت ذاته أن روسيا تنوي تقليص نشاطها العسكري بالقرب من كييف.
قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إن أحدث جولة من المفاوضات لإنهاء العملية الروسية في أوكرانيا كانت " بناءة".
وأضاف للصحفيين في إسطنبول أن "روسيا على استعداد لاتخاذ خطوات عسكرية وسياسية لخفض تصعيد النزاع".
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