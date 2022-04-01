https://arabic.sputniknews.com/20220401/إغراق-إسرائيل-بقوات-كبيرة-خوفا-من-هجمات-جديدة-في-شهر-رمضان-1060742924.html
إغراق إسرائيل بقوات كبيرة خوفا من هجمات جديدة في شهر رمضان
إغراق إسرائيل بقوات كبيرة خوفا من هجمات جديدة في شهر رمضان
أقيمت تجهيزات عالية المستوى في جهاز الأمن الإسرائيلي تحضيرًا لعطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، وسط مخاوف من هجمات أمنية جديدة. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T15:15+0000
2022-04-01T15:15+0000
2022-04-01T15:15+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وتهدف الحكومة إلى إغراق الدولة بأكملها بقوات واسعة النطاق في المراحل الأولى من شهر رمضان، تفاديًا لحوادث أخرى أو أي أمر قد يعكر أجواء شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي والمسيحي، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وشهدت مدينة القدس ومدن أخرى، انتشار قوات كبيرة جدًا من الشرطة، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة، حيث سيتم تعزيزها في بعض الأماكن بجنود من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود.وستتناول القوات الكبيرة التي سيتم نقلها الجوانب الدفاعية لضمان عدم تنفيذ هجمات أمنية مثل حادثة بني براك.وقد أعلنت القوات الإسرائيلية حالة التأهب في صفوفها، ونشرت تعزيزات إضافية بعدما نفذ الشاب ضياء حمارشة (27 عاما) من جنين هجوما في بني براك شرق مدينة تل أبيب، أودى بحياة 5 إسرائيليين وأصيب فيه 6 آخرون، قبل أن تقتله الشرطة الإسرائيلية.وكان هجوم بني براك أحدث عملية ضمن 3 عمليات وقعت داخل مدن إسرائيلية خلال أسبوع واحد، وأسفرت إجمالا عن مقتل 11 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/هل-تقود-عملية-بني-براك-إلى-حرب-مفتوحة-بين-إسرائيل-وفلسطين-1060670250.html
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الرئيس-الإسرائيلي-يشكر-العاهل-الأردني-لإدانته-عملية-بني-براك-1060683273.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
إغراق إسرائيل بقوات كبيرة خوفا من هجمات جديدة في شهر رمضان
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أقيمت تجهيزات عالية المستوى في جهاز الأمن الإسرائيلي تحضيرًا لعطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، وسط مخاوف من هجمات أمنية جديدة.
وتهدف الحكومة إلى إغراق الدولة بأكملها بقوات واسعة النطاق في المراحل الأولى من شهر رمضان، تفاديًا لحوادث أخرى أو أي أمر قد يعكر أجواء شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي والمسيحي، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية
.
وشهدت مدينة القدس ومدن أخرى، انتشار قوات كبيرة جدًا من الشرطة، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة، حيث سيتم تعزيزها في بعض الأماكن بجنود من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود.
كما تم نقل 12 كتيبة من الجيش الإسرائيلي إلى مناطق الضفة الغربيّة خوفًا من اندلاع اشتباكات، حيث أعلن الفلسطينيون عن سلسلة من المظاهرات في عدد من النقاط الساخنة في المناطق.
وستتناول القوات الكبيرة التي سيتم نقلها الجوانب الدفاعية لضمان عدم تنفيذ هجمات أمنية مثل حادثة بني براك.
وقد أعلنت القوات الإسرائيلية حالة التأهب في صفوفها، ونشرت تعزيزات إضافية بعدما نفذ الشاب ضياء حمارشة (27 عاما) من جنين هجوما في بني براك شرق مدينة تل أبيب، أودى بحياة 5 إسرائيليين وأصيب فيه 6 آخرون، قبل أن تقتله الشرطة الإسرائيلية.
وكان هجوم بني براك أحدث عملية ضمن 3 عمليات وقعت داخل مدن إسرائيلية خلال أسبوع واحد، وأسفرت إجمالا عن مقتل 11 شخصا.