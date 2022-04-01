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إغراق إسرائيل بقوات كبيرة خوفا من هجمات جديدة في شهر رمضان
إغراق إسرائيل بقوات كبيرة خوفا من هجمات جديدة في شهر رمضان
أقيمت تجهيزات عالية المستوى في جهاز الأمن الإسرائيلي تحضيرًا لعطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، وسط مخاوف من هجمات أمنية جديدة. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T15:15+0000
2022-04-01T15:15+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وتهدف الحكومة إلى إغراق الدولة بأكملها بقوات واسعة النطاق في المراحل الأولى من شهر رمضان، تفاديًا لحوادث أخرى أو أي أمر قد يعكر أجواء شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي والمسيحي، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وشهدت مدينة القدس ومدن أخرى، انتشار قوات كبيرة جدًا من الشرطة، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة، حيث سيتم تعزيزها في بعض الأماكن بجنود من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود.وستتناول القوات الكبيرة التي سيتم نقلها الجوانب الدفاعية لضمان عدم تنفيذ هجمات أمنية مثل حادثة بني براك.وقد أعلنت القوات الإسرائيلية حالة التأهب في صفوفها، ونشرت تعزيزات إضافية بعدما نفذ الشاب ضياء حمارشة (27 عاما) من جنين هجوما في بني براك شرق مدينة تل أبيب، أودى بحياة 5 إسرائيليين وأصيب فيه 6 آخرون، قبل أن تقتله الشرطة الإسرائيلية.وكان هجوم بني براك أحدث عملية ضمن 3 عمليات وقعت داخل مدن إسرائيلية خلال أسبوع واحد، وأسفرت إجمالا عن مقتل 11 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/هل-تقود-عملية-بني-براك-إلى-حرب-مفتوحة-بين-إسرائيل-وفلسطين-1060670250.html
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الرئيس-الإسرائيلي-يشكر-العاهل-الأردني-لإدانته-عملية-بني-براك-1060683273.html
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العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

إغراق إسرائيل بقوات كبيرة خوفا من هجمات جديدة في شهر رمضان

15:15 GMT 01.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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أقيمت تجهيزات عالية المستوى في جهاز الأمن الإسرائيلي تحضيرًا لعطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، وسط مخاوف من هجمات أمنية جديدة.
وتهدف الحكومة إلى إغراق الدولة بأكملها بقوات واسعة النطاق في المراحل الأولى من شهر رمضان، تفاديًا لحوادث أخرى أو أي أمر قد يعكر أجواء شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي والمسيحي، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
هل تقود عملية بني براك إلى حرب مفتوحة بين إسرائيل وفلسطين؟
30 مارس, 19:07 GMT
وشهدت مدينة القدس ومدن أخرى، انتشار قوات كبيرة جدًا من الشرطة، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة، حيث سيتم تعزيزها في بعض الأماكن بجنود من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود.
كما تم نقل 12 كتيبة من الجيش الإسرائيلي إلى مناطق الضفة الغربيّة خوفًا من اندلاع اشتباكات، حيث أعلن الفلسطينيون عن سلسلة من المظاهرات في عدد من النقاط الساخنة في المناطق.
وستتناول القوات الكبيرة التي سيتم نقلها الجوانب الدفاعية لضمان عدم تنفيذ هجمات أمنية مثل حادثة بني براك.
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
الرئيس الإسرائيلي يشكر العاهل الأردني لإدانته عملية "بني براك"
أمس, 09:38 GMT
وقد أعلنت القوات الإسرائيلية حالة التأهب في صفوفها، ونشرت تعزيزات إضافية بعدما نفذ الشاب ضياء حمارشة (27 عاما) من جنين هجوما في بني براك شرق مدينة تل أبيب، أودى بحياة 5 إسرائيليين وأصيب فيه 6 آخرون، قبل أن تقتله الشرطة الإسرائيلية.
وكان هجوم بني براك أحدث عملية ضمن 3 عمليات وقعت داخل مدن إسرائيلية خلال أسبوع واحد، وأسفرت إجمالا عن مقتل 11 شخصا.
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Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
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