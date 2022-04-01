https://arabic.sputniknews.com/20220401/الخارجية-الصينية-كان-ينبغي-حل-الناتو-بعد-انهيار-الاتحاد-السوفياتي-1060723835.html
الخارجية الصينية: كان ينبغي حل الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفياتي
الخارجية الصينية: كان ينبغي حل الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفياتي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، أنه كان على الدول الغربية حل حلف شمال الأطلسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T08:51+0000
2022-04-01T08:51+0000
2022-04-01T08:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
الصين
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056210564_0:111:1207:790_1920x0_80_0_0_1898bc38848164a34d49e357343f4214.jpg
وقال وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "كنتيجة للحرب الباردة، كان ينبغي حل الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي".أكد نائب وزير الخارجية الصينية لي يو تشينغ، أن السبب الجذري للأزمة في أوكرانيا يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة لدى الغرب، مضيفا أنه كان من الممكن أن يؤدي التزام "الناتو" بعدم التوسع باتجاه الشرق إلى عدم تفاقم الأزمة.ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن المسؤول الصيني قوله خلال منتدى أمني في بكين: "بما أن حلف شمال الأطلسي قد وعد بأنه لن يتحرك شبرا واحدا باتجاه الشرق، فلا ينبغي له أن يتنكر لوعوده بينما يستمر في الدفع شرقًا"، مشيرًا إلى أن مثل هذا السعي لتحقيق الأمن المطلق يؤدي في الواقع إلى انعدام الأمن المطلق.وعبرت الصين في أكثر من مناسبة عن رفضها لأسلوب العقوبات الذي فرضته واشنطن على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قائلة إنه لا يجدي نفعا ويعرقل جهود التسوية السياسية، ما جعل البعض يعتقد أن واشنطن ستتجه لفرض عقوبات ضد الصين بسبب هذا الموقف، إلا أن الصين أكدت أنها ستواصل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي مع روسيا، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/ستولتنبرغ-الناتو-سيزيد-من-دعمه-لأوكرانيا-والحلف-درب-لسنوات-الآلاف-ممن-يواجهون-الروس-الآن-1060142292.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056210564_134:0:1207:805_1920x0_80_0_0_8692d1d5bf2d006b5e92ba6484091f85.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عمليات عسكرية, الصين, الناتو
الخارجية الصينية: كان ينبغي حل الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفياتي
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، أنه كان على الدول الغربية حل حلف شمال الأطلسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
وقال وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "كنتيجة للحرب الباردة، كان ينبغي حل الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي".
أكد نائب وزير الخارجية الصينية لي يو تشينغ، أن السبب الجذري للأزمة في أوكرانيا يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة لدى الغرب، مضيفا أنه كان من الممكن أن يؤدي التزام "الناتو" بعدم التوسع باتجاه الشرق إلى عدم تفاقم الأزمة.
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن المسؤول الصيني قوله خلال منتدى أمني في بكين: "بما أن حلف شمال الأطلسي
قد وعد بأنه لن يتحرك شبرا واحدا باتجاه الشرق، فلا ينبغي له أن يتنكر لوعوده بينما يستمر في الدفع شرقًا"، مشيرًا إلى أن مثل هذا السعي لتحقيق الأمن المطلق يؤدي في الواقع إلى انعدام الأمن المطلق.
وعبرت الصين في أكثر من مناسبة عن رفضها لأسلوب العقوبات الذي فرضته واشنطن على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قائلة إنه لا يجدي نفعا ويعرقل جهود التسوية السياسية، ما جعل البعض يعتقد أن واشنطن ستتجه لفرض عقوبات ضد الصين بسبب هذا الموقف، إلا أن الصين أكدت أنها ستواصل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي مع روسيا، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.