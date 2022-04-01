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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220401/الدفاع-التركية-نتخذ-الإجراءات-اللازمة-مع-رومانيا-وبلغاريا-بشأن-انجراف-الألغام-في-البحر-الأسود-1060726545.html
الدفاع التركية: نتخذ الإجراءات اللازمة مع رومانيا وبلغاريا بشأن انجراف الألغام في البحر الأسود
الدفاع التركية: نتخذ الإجراءات اللازمة مع رومانيا وبلغاريا بشأن انجراف الألغام في البحر الأسود
أعلنت الدفاع التركية اتحاذ التدابير اللازمة إزاء خطر انجراف الألغام في البحر الأسود بالتنسيق مع جميع الجهات بمن فيها رومانيا وبلغاريا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T09:43+0000
2022-04-01T09:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
البحر الأسود
ألغام
وزارة الدفاع التركية
رومانيا
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وقالت الوزارة في بيان: "تتواصل الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع رومانيا وبلغاريا، وكذلك مع جميع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة فيما يتعلق بخطر انجراف الألغام".في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن اكتشاف لغم قبالة ساحل إغنادا (الساحل الغربي للبحر الأسود) بالقرب من الحدود مع بلغاريا.وأشار رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، يوم الخميس، إلى أن الخبراء الروس المختصين حددوا الألغام البحرية المكتشفة بـأنها من طراز "إزديليي 730"، والموجودة فقط لدى القوات البحرية الأوكرانية، مشيرا إلى أن (بلاده) تخلصت منها في البحرية الروسية في عام 2016.وأضاف: "السلطات الأوكرانية، في محاولة للتهرب من مسؤولية نشر خطر للألغام في البحر الأسود، تحاول بسخرية إلقاء اللوم على روسيا في ذلك".وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، نفى في وقت سابق من اليوم، مزاعم فلاديمير زيلينسكي بأن روسيا تقوم بزرع ألغام في البحر الأسود؛ مؤكداً أن البحرية الأوكرانية زرعت، في الفترة من 25 شباط/فبراير إلى 4 آذار/مارس 420 لغما في بحر آزوف والبحر الأسود.هذا وحذرت وزارة الدفاع الروسية، في الـ26 من مارس، من أن الألغام البحرية التي نشرتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود، قد تنجرف إلى قرب سواحل رومانيا في غضون 4 أيام، وإلى بلغاريا في غضون 10 أيام.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/تركيا-تضع-كاسحات-ألغام-وطائرات-في-حالة-تأهب-بسبب-الألغام-1060617362.html
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البحر الأسود, ألغام, وزارة الدفاع التركية, رومانيا

الدفاع التركية: نتخذ الإجراءات اللازمة مع رومانيا وبلغاريا بشأن انجراف الألغام في البحر الأسود

09:43 GMT 01.04.2022
© AP Photo / MARK DUNCANألغام بحرية
ألغام بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / MARK DUNCAN
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أعلنت الدفاع التركية اتحاذ التدابير اللازمة إزاء خطر انجراف الألغام في البحر الأسود بالتنسيق مع جميع الجهات بمن فيها رومانيا وبلغاريا.
وقالت الوزارة في بيان: "تتواصل الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع رومانيا وبلغاريا، وكذلك مع جميع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة فيما يتعلق بخطر انجراف الألغام".
في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن اكتشاف لغم قبالة ساحل إغنادا (الساحل الغربي للبحر الأسود) بالقرب من الحدود مع بلغاريا.
وأشار رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، يوم الخميس، إلى أن الخبراء الروس المختصين حددوا الألغام البحرية المكتشفة بـأنها من طراز "إزديليي 730"، والموجودة فقط لدى القوات البحرية الأوكرانية، مشيرا إلى أن (بلاده) تخلصت منها في البحرية الروسية في عام 2016.
وأضاف: "السلطات الأوكرانية، في محاولة للتهرب من مسؤولية نشر خطر للألغام في البحر الأسود، تحاول بسخرية إلقاء اللوم على روسيا في ذلك".
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وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، نفى في وقت سابق من اليوم، مزاعم فلاديمير زيلينسكي بأن روسيا تقوم بزرع ألغام في البحر الأسود؛ مؤكداً أن البحرية الأوكرانية زرعت، في الفترة من 25 شباط/فبراير إلى 4 آذار/مارس 420 لغما في بحر آزوف والبحر الأسود.
هذا وحذرت وزارة الدفاع الروسية، في الـ26 من مارس، من أن الألغام البحرية التي نشرتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود، قد تنجرف إلى قرب سواحل رومانيا في غضون 4 أيام، وإلى بلغاريا في غضون 10 أيام.
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Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
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