https://arabic.sputniknews.com/20220401/الصين-تؤيد-محادثات-السلام-وجهود-الاتحاد-الأوروبي-لحل-قضية-أوكرانيا-1060743381.html
الصين تؤيد محادثات السلام وتدعم جهود الاتحاد الأوروبي لحل قضية أوكرانيا
الصين تؤيد محادثات السلام وتدعم جهود الاتحاد الأوروبي لحل قضية أوكرانيا
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الجمعة، إن بلاده تدعم جهود الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة الأوكرانية، معتبرا أن محادثات السلام هي السبيل الوحيد لتجنب التصعيد. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T15:24+0000
2022-04-01T15:24+0000
2022-04-01T15:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
الصين
أخبار أوكرانيا
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وشدد الرئيس الصيني على ضرورة أخذ المصالح الأمنية المشروعة لجميع الأطراف في الاعتبار من أجل معالجة أسباب الأزمة، لافتا إلى أنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي العمل على منع انتشار الأزمة وضمان استقرار النظام الاقتصادي العالمي.
الصين
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, أخبار أوكرانيا
الصين تؤيد محادثات السلام وتدعم جهود الاتحاد الأوروبي لحل قضية أوكرانيا
15:24 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 15:25 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الجمعة، إن بلاده تدعم جهود الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة الأوكرانية، معتبرا أن محادثات السلام هي السبيل الوحيد لتجنب التصعيد.
وشدد الرئيس الصيني على ضرورة أخذ المصالح الأمنية المشروعة لجميع الأطراف في الاعتبار من أجل معالجة أسباب الأزمة، لافتا إلى أنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي العمل على منع انتشار الأزمة وضمان استقرار النظام الاقتصادي العالمي.