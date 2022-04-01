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موسكو تعتزم تقديم خطاب جديد أمام مجلس الأمن بشأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/الصين-تؤيد-محادثات-السلام-وجهود-الاتحاد-الأوروبي-لحل-قضية-أوكرانيا-1060743381.html
الصين تؤيد محادثات السلام وتدعم جهود الاتحاد الأوروبي لحل قضية أوكرانيا
الصين تؤيد محادثات السلام وتدعم جهود الاتحاد الأوروبي لحل قضية أوكرانيا
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الجمعة، إن بلاده تدعم جهود الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة الأوكرانية، معتبرا أن محادثات السلام هي السبيل الوحيد لتجنب التصعيد. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T15:24+0000
2022-04-01T15:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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أخبار أوكرانيا
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وشدد الرئيس الصيني على ضرورة أخذ المصالح الأمنية المشروعة لجميع الأطراف في الاعتبار من أجل معالجة أسباب الأزمة، لافتا إلى أنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي العمل على منع انتشار الأزمة وضمان استقرار النظام الاقتصادي العالمي.
الصين
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العالم, الصين, أخبار أوكرانيا

الصين تؤيد محادثات السلام وتدعم جهود الاتحاد الأوروبي لحل قضية أوكرانيا

15:24 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 15:25 GMT 01.04.2022)
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورلقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الجمعة، إن بلاده تدعم جهود الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة الأوكرانية، معتبرا أن محادثات السلام هي السبيل الوحيد لتجنب التصعيد.
وشدد الرئيس الصيني على ضرورة أخذ المصالح الأمنية المشروعة لجميع الأطراف في الاعتبار من أجل معالجة أسباب الأزمة، لافتا إلى أنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي العمل على منع انتشار الأزمة وضمان استقرار النظام الاقتصادي العالمي.
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Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
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