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https://arabic.sputniknews.com/20220401/بعد-النقانق-والبيتزا-أول-آلة-لبيع-البرغر-في-العالم-تعمل-بالذكاء-الاصطناعي-1060725116.html
بعد النقانق والبيتزا... أول آلة لبيع البرغر في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي
بعد النقانق والبيتزا... أول آلة لبيع البرغر في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي
من النقانق إلى البيتزا، تم افتتاح مجموعة من آلات البيع الغريبة والرائعة في السنوات الأخيرة، لتصل إلى البرغر. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T09:19+0000
2022-04-01T09:19+0000
مجتمع
مطعم
برغر
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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد شهدت مدينة جيرسي الأمريكية تدشين آلة لبيع البرغر وتقدم البرغر الطازج في غضون ست دقائق مقابل 6.99 دولار فقط.ويصف مطورو هذه الآلة بأنها "مطعم مصغر"، ويقولون إنها تتبع عملية مماثلة لما يستخدمه الطهاة لطهي البرغر في المطاعم التقليدية.وقالوا: "يشبه RoboBurger وجود طاهٍ شخصي لمدة 6 دقائق، يكرس كل اهتمامه لإعداد البرغر الخاص بك، مع فطيرة مشوية بشكل مثالي وكعكة محمصة طازجة ومقرمشة".وتستخدم آلة البيع الذكاء الاصطناعي لطهي البرغر المخصص باستخدام عملية من خمس خطوات.يتميز الجزء الأمامي من آلة البيع بشاشة تعمل باللمس، حيث يمكن للعملاء اختيار الطبقة والتوابل الخاصة بهم.بمجرد تقديم الطلب، يقوم الروبوت بتوزيع الفطيرة على صينية الخبز وشويها على كلا الجانبين. بعد ذلك، يتم تحميص الكعكة قبل توزيع البهارات والإضافات المختارة.وفيما يتعلق بالمكونات نفسها، تستخدم آلة البيع "اللحوم عالية الجودة" و "الخبز المصنوع يدويًا"، وفقاً لما أفاد به المطورون.وأضافوا: "نحن نستخدم دائمًا لحوم بقر تغذت على العشب والأغذية النباتية بنسبة 100%، ودائما ما تكون خالية من المضادات الحيوية وتتم تربيتها بدون هرمونات نمو اصطناعية".
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مجتمع, مطعم, برغر

بعد النقانق والبيتزا... أول آلة لبيع البرغر في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي

09:19 GMT 01.04.2022
CC0 / DagnyWalter / برغر
برغر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
CC0 / DagnyWalter /
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من النقانق إلى البيتزا، تم افتتاح مجموعة من آلات البيع الغريبة والرائعة في السنوات الأخيرة، لتصل إلى البرغر.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد شهدت مدينة جيرسي الأمريكية تدشين آلة لبيع البرغر وتقدم البرغر الطازج في غضون ست دقائق مقابل 6.99 دولار فقط.
ويصف مطورو هذه الآلة بأنها "مطعم مصغر"، ويقولون إنها تتبع عملية مماثلة لما يستخدمه الطهاة لطهي البرغر في المطاعم التقليدية.
وقالوا: "يشبه RoboBurger وجود طاهٍ شخصي لمدة 6 دقائق، يكرس كل اهتمامه لإعداد البرغر الخاص بك، مع فطيرة مشوية بشكل مثالي وكعكة محمصة طازجة ومقرمشة".
وتستخدم آلة البيع الذكاء الاصطناعي لطهي البرغر المخصص باستخدام عملية من خمس خطوات.
أوضح مطورو RoboBurger أن "RoboBurger هو مطبخ ذكي صناعيًا وذاتي التشغيل وحاصل على براءة اختراع مصمم ليشمل جميع عمليات المطعم بجزء صغير من الحجم".
يتميز الجزء الأمامي من آلة البيع بشاشة تعمل باللمس، حيث يمكن للعملاء اختيار الطبقة والتوابل الخاصة بهم.
بمجرد تقديم الطلب، يقوم الروبوت بتوزيع الفطيرة على صينية الخبز وشويها على كلا الجانبين. بعد ذلك، يتم تحميص الكعكة قبل توزيع البهارات والإضافات المختارة.
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وفيما يتعلق بالمكونات نفسها، تستخدم آلة البيع "اللحوم عالية الجودة" و "الخبز المصنوع يدويًا"، وفقاً لما أفاد به المطورون.
وأضافوا: "نحن نستخدم دائمًا لحوم بقر تغذت على العشب والأغذية النباتية بنسبة 100%، ودائما ما تكون خالية من المضادات الحيوية وتتم تربيتها بدون هرمونات نمو اصطناعية".
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