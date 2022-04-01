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https://arabic.sputniknews.com/20220401/بيسكوف-يتحدث-عن-إمكانية-إلغاء-الدفع-بالروبل-مقابل-الغاز-بشروط-أخرى-1060729659.html
بيسكوف يتحدث عن إمكانية إلغاء الدفع بالروبل مقابل الغاز "بشروط أخرى"
بيسكوف يتحدث عن إمكانية إلغاء الدفع بالروبل مقابل الغاز "بشروط أخرى"
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا قد تلغي قرار قبول الدفع مقابل الغاز بالروبل في حالة حدوث شروط أخرى. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T10:43+0000
2022-04-01T10:43+0000
اقتصاد
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وأجاب بيسكوف خلال لقائه للصحفيين، عن سؤال ما إذا كان الدفع بالروبل يمكن إلغاؤه، ليجيب قائلا : "بالتأكيد، إذا جاءت شروط أخرى.. ولكن في الظروف الحالية، يعتبر الروبل هو الخيار الأفضل والأكثر موثوقية بالنسبة لنا".وأضاف قائلا: "الدفع مقابل عمليات التسليم الفعلية التي تجري الآن لا يجب أن يتم اليوم". وأوضح بيسكوف أن ذلك يجب أن يتم في وقت ما في النهاية، في النصف الثاني من الشهر، أو حتى في بداية مايو/أيار.هذا وبدأت "غازبروم" بالفعل في إخطار الأطراف المقابلة الأجنبية بالإجراء الجديد لدفع ثمن الغاز بالروبل، حسبما قالت الشركة لـ RBC. وقالت "غازبروم": "تم إرسال الإخطارات بشأن إجراءات التسوية الجديدة بالروبل الروسي رسميا إلى الأطراف المقابلة اليوم".وأوضحت الشركة أنه وفقًا لمرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين في اليوم السابق، بعد الأول من أبريل، لن يتم سداد مدفوعات الغاز إلا بالروبل. وأشارت "غازبروم" إلى أنها تلتزم بالقانون و "تواصل تصدير الغاز بشكل موثوق إلى المستهلكين".
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اقتصاد

بيسكوف يتحدث عن إمكانية إلغاء الدفع بالروبل مقابل الغاز "بشروط أخرى"

10:43 GMT 01.04.2022
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حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Igor Ageenko
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا قد تلغي قرار قبول الدفع مقابل الغاز بالروبل في حالة حدوث شروط أخرى.
وأجاب بيسكوف خلال لقائه للصحفيين، عن سؤال ما إذا كان الدفع بالروبل يمكن إلغاؤه، ليجيب قائلا : "بالتأكيد، إذا جاءت شروط أخرى.. ولكن في الظروف الحالية، يعتبر الروبل هو الخيار الأفضل والأكثر موثوقية بالنسبة لنا".

كما أوضح بيسكوف، أن روسيا لن تطلب الدفع بالروبل مقابل الغاز الذي تم تسليمه بالفعل. كما واستبعد أن يقوم الجانب الروسي بإيقاف تشغيل الغاز اعتبارا من 1 أبريل/نيسان بسبب عدم تأكيد الدفع بالشروط الجديدة.

وأضاف قائلا: "الدفع مقابل عمليات التسليم الفعلية التي تجري الآن لا يجب أن يتم اليوم". وأوضح بيسكوف أن ذلك يجب أن يتم في وقت ما في النهاية، في النصف الثاني من الشهر، أو حتى في بداية مايو/أيار.
هذا وبدأت "غازبروم" بالفعل في إخطار الأطراف المقابلة الأجنبية بالإجراء الجديد لدفع ثمن الغاز بالروبل، حسبما قالت الشركة لـ RBC. وقالت "غازبروم": "تم إرسال الإخطارات بشأن إجراءات التسوية الجديدة بالروبل الروسي رسميا إلى الأطراف المقابلة اليوم".
وأوضحت الشركة أنه وفقًا لمرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين في اليوم السابق، بعد الأول من أبريل، لن يتم سداد مدفوعات الغاز إلا بالروبل. وأشارت "غازبروم" إلى أنها تلتزم بالقانون و "تواصل تصدير الغاز بشكل موثوق إلى المستهلكين".
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