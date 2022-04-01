https://arabic.sputniknews.com/20220401/زاخاروفا-تعلق-على-رفض-شانيل-بيع-حقيبة-لامرأة-روسية-1060733679.html

زاخاروفا تعلق على رفض "شانيل" بيع حقيبة لامرأة روسية

زاخاروفا تعلق على رفض "شانيل" بيع حقيبة لامرأة روسية

علقت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على رفض العلامة التجارية الفرنسية "شانيل" بيع حقيبة لامرأة روسية في مركز تسوق في دبي، مذكّرة... 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T11:57+0000

2022-04-01T11:57+0000

2022-04-01T12:09+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

ماريا زاخاروفا

علامة تجارية

دبي

أخبار فرنسا

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وقالت زاخاروفا في منشور عبر حسابها على موقع "تلغرام"، اليوم الجمعة: "أفاد عدد من المدونين... بأن المتاجر الرسمية لعلامة شانيل التجارية في الخارج رفضت بيع منتجاتها للمواطنين الروس. ويُزعم أن هناك مرسوما داخل شبكة البوتيك يجبر عملاء شانيل على التوقيع على التزام بعدم تصدير عناصر العلامات التجارية المشتراة في الخارج إلى روسيا الاتحادية. وعلى ما يبدو، قررت إدارة إرث "كوكو العظيم" الانضمام إلى حملة معادية للروس من أجل "إلغاء روسيا".وأضافت: "إنه أمر غريب، أليس كذلك؟ ما علاقة العملية المناهضة للفاشية في روسيا ودار الأزياء الفرنسية بها؟ وإلى حد كبير جدًا. لقد فتحنا للتو خزانة من هياكل عظمية عمرها 80 عامًا لم يكن لديها بعد تعفن سقطت"، مشيرة إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية، كانت كوكو شانيل "متعاونا ووكيلًا للرايخ الثالث".ووفقًا لها، فإن كوكو شانيل "كانت متعاطفة جدًا مع أسياد باريس الألمان" لدرجة أنها شاركت في محاولات تنظيم مفاوضات سرية بين الرايخ وبريطانيا، مشيرة إلى أنه "يجب أن أقول إن الألمان قدّروا كوكو وسمحوا لها بالعيش في شقق فاخرة في فندق ريتز، في حين أن الباريسيين العاديين بالكاد يكسبون قوت يومهم في ظل الاحتلال الألماني واستغلال اقتصادهم".وختمت: "نحن بلد صبور ومتسامح للغاية. لقد غفرنا للجميع كل شيء، ونقلب الصفحة ونفسح المجال للمستقبل. ولكن إذا تحول هذا الطريق إلى طريق دائري، فسنكسر هذه الحلقة المفرغة. ولكن يمكن لدار شانيل العودة إلى وضعها الطبيعي ومثل منشئها يدعم النازية. ولكن الآن سيعرف الجميع حقيقتها".

https://arabic.sputniknews.com/20220317/منظمة-حقوقية-أزمة-أوكرانيا-أظهرت-كراهية-دول-أوروبا-الشرقية-للعرب-والأفارقة-1060034803.html

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ماريا زاخاروفا, علامة تجارية, دبي, أخبار فرنسا