عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220317/منظمة-حقوقية-أزمة-أوكرانيا-أظهرت-كراهية-دول-أوروبا-الشرقية-للعرب-والأفارقة-1060034803.html
منظمة حقوقية: أزمة أوكرانيا أظهرت كراهية دول أوروبا الشرقية للعرب والأفارقة
منظمة حقوقية: أزمة أوكرانيا أظهرت كراهية دول أوروبا الشرقية للعرب والأفارقة
قالت منظمة حقوقية مصرية إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أظهرت أن كراهية الأجانب من غير الأوروبيين ما زالت سائدة في أوروبا الشرقية، مشيرة إلى أن العرب... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T17:16+0000
2022-03-17T17:16+0000
أخبار أوكرانيا
اللاجئون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059884086_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dc390526082b80b333242aeddbdec9bd.jpg
وأصدرت منظمة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريرا يوثق حالات التمييز ضد العرب والأفارقة أثناء الهجرة الجماعية من أوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية التي بدأت في 24 فبراير/ شباط، بحسب موقع "بوابة الأهرام" النسخة الإنجليزية.وأكد التقرير أن كراهية الأجانب والعنصرية يدينها القانون الإنساني الدولي وجميع اتفاقيات حقوق الإنسان.أجبرت العملية العسكرية نحو 4 ملايين شخص من جنسيات مختلفة، بما في ذلك العرب والأفارقة على البحث عن ملاذ في البلدان المجاورة لأوكرانيا.ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن حالات من التمييز خاصة ضد الأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية وعربية حيث ورد انه تم منعهم من عبور الحدود الأوكرانية.وأفاد التقرير أنه "تم منع جميع من ينحدرون من أصول عربية أو أفريقية من الحصول على الطعام والشراب لحين حصول المواطنين الأوكرانيين أولا".وأشار إلى ان الأمر نفسه تكرر في محطات القطار، حيث تم منع العرب والأفارقة من "ركوب القطارات وأجبروا على عبور الطريق سيرا على الأقدام، وظل الجنود الأوكرانيون يقولون لهم الأوكرانيون أولا".واتهم تقرير المنظمة الحقوقية المصرية حرس الحدود الأوكرانيين والبولنديين باتباع سياسة تمييزية ضد غير الأوروبيين من خلال عرقلة عبور الأفارقة مع السماح للأوكرانيين بالعبور وتزويدهم بالطعام والإسعافات الأولية.وفي الوقت الذي ترحب فيه الدول الأوروبية باللاجئين الأوكرانيين وتوفر لهم طرق عبور رسمية وآمنة، توفي سبعة من طالبي اللجوء من أصل غير أوروبي بعد غرق قاربهم في البحر المتوسط ​​قبالة سواحل اليونان، ولم يتم الرد على نداءاتهم الاستغاثية.وطالبت المنظمة بتطبيق القانون الدولي الإنساني وضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وتوفير الحماية اللازمة لهم أيًا كانت جنسيتهم وعدم منعهم من السفر أو الرجوع إلى بلدهم.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/-سوريا-تستنكر-موقف-منظمة-اليونيسكو--إزاء-مجريات-الأزمة-الأوكرانية-1060034240.html
https://arabic.sputniknews.com/20220314/ألمانيا-تطالب-بولندا-بتعليق-قطارات-اللاجئين-لأن-المكان-المخصص-لاستقبالهم-امتلأ-1059876950.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059884086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_abdbbd62c46afc860b3e046090a13f77.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, اللاجئون

منظمة حقوقية: أزمة أوكرانيا أظهرت كراهية دول أوروبا الشرقية للعرب والأفارقة

17:16 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورإقبال اللاجئين الأوكرانيين إلى بيلاروسيا، 10 مارس 2022
إقبال اللاجئين الأوكرانيين إلى بيلاروسيا، 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قالت منظمة حقوقية مصرية إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أظهرت أن كراهية الأجانب من غير الأوروبيين ما زالت سائدة في أوروبا الشرقية، مشيرة إلى أن العرب والأفارقة يتعرضون هناك إلى "تمييز عنصري".
وأصدرت منظمة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريرا يوثق حالات التمييز ضد العرب والأفارقة أثناء الهجرة الجماعية من أوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية التي بدأت في 24 فبراير/ شباط، بحسب موقع "بوابة الأهرام" النسخة الإنجليزية.
اليونيسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
سوريا تستنكر موقف منظمة اليونيسكو إزاء مجريات الأزمة الأوكرانية
16:49 GMT
وأكد التقرير أن كراهية الأجانب والعنصرية يدينها القانون الإنساني الدولي وجميع اتفاقيات حقوق الإنسان.
أجبرت العملية العسكرية نحو 4 ملايين شخص من جنسيات مختلفة، بما في ذلك العرب والأفارقة على البحث عن ملاذ في البلدان المجاورة لأوكرانيا.
ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن حالات من التمييز خاصة ضد الأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية وعربية حيث ورد انه تم منعهم من عبور الحدود الأوكرانية.
وأفاد التقرير أنه "تم منع جميع من ينحدرون من أصول عربية أو أفريقية من الحصول على الطعام والشراب لحين حصول المواطنين الأوكرانيين أولا".
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
ألمانيا تطالب بولندا بتعليق قطارات اللاجئين "لأن المكان المخصص لاستقبالهم امتلأ"
14 مارس, 09:57 GMT
وأشار إلى ان الأمر نفسه تكرر في محطات القطار، حيث تم منع العرب والأفارقة من "ركوب القطارات وأجبروا على عبور الطريق سيرا على الأقدام، وظل الجنود الأوكرانيون يقولون لهم الأوكرانيون أولا".
واتهم تقرير المنظمة الحقوقية المصرية حرس الحدود الأوكرانيين والبولنديين باتباع سياسة تمييزية ضد غير الأوروبيين من خلال عرقلة عبور الأفارقة مع السماح للأوكرانيين بالعبور وتزويدهم بالطعام والإسعافات الأولية.
وفي الوقت الذي ترحب فيه الدول الأوروبية باللاجئين الأوكرانيين وتوفر لهم طرق عبور رسمية وآمنة، توفي سبعة من طالبي اللجوء من أصل غير أوروبي بعد غرق قاربهم في البحر المتوسط ​​قبالة سواحل اليونان، ولم يتم الرد على نداءاتهم الاستغاثية.
وطالبت المنظمة بتطبيق القانون الدولي الإنساني وضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وتوفير الحماية اللازمة لهم أيًا كانت جنسيتهم وعدم منعهم من السفر أو الرجوع إلى بلدهم.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала