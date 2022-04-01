https://arabic.sputniknews.com/20220401/زيلينسكي-يطلع-ماكرون-على-المفاوضات-مع-روسيا--1060738166.html
زيلينسكي يطلع ماكرون على المفاوضات مع روسيا
زيلينسكي يطلع ماكرون على المفاوضات مع روسيا
قال فلاديمير زيلينسكي، إنه "ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عملية التفاوض مع روسيا ومسألة توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا". 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T13:26+0000
2022-04-01T13:26+0000
2022-04-01T13:26+0000
أخبار أوكرانيا
إيمانويل ماكرون
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وكتب زيلينسكي عبر حسابه في تويتر، اليوم الجمعة: "استعرضت المفاوضات مع الرئيس إيمانويل ماكرون، ناقشنا عملية التفاوض، ومسارها وآفاقها وأهمية الضمانات الأمنية".كما أضاف زيلينسكي أن "اقتراح فرنسا بإنشاء ممرات إنسانية من ماريوبول ينبغي تنفيذه".صرح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أن المفاوضات الروسية الأوكرانية مستمرة ولا توجد اتفاقات خطط أو اتفاقات نهائية حتى الآن. وقال لافروف للصحفيين: "بالنسبة للمفاوضات الروسية الأوكرانية، لا توجد خطط تمت الموافقة عليها بشكل نهائي، ويجب أن تستمر المفاوضات".وأضاف لافروف: "سمعتم كيف علق مفاوضونا على الجولة الأخيرة في إسطنبول، حيث وضع الجانب الأوكراني لأول مرة على الورق رؤيته للاتفاقيات التي يجب التوصل إليها. وهذه الاتفاقيات بشكل عام يجب أن تتشكل أولا. يتم التحضير لرد منا، هناك تحرك إلى الأمام، في المقام الأول الاعتراف باستحالة أن تكون أوكرانيا دولة داخل تكتل، وضع غير نووي وغير تكتلي ومحايد. هذا هو المتفق عليه الآن بأنه ضرورة مطلقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/اتهام-ضابط-احتياط-ألماني-بالتجسس-لصالح-المخابرات-الروسية-1060736453.html
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أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون
زيلينسكي يطلع ماكرون على المفاوضات مع روسيا
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قال فلاديمير زيلينسكي، إنه "ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عملية التفاوض مع روسيا ومسألة توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا".
وكتب زيلينسكي عبر حسابه في تويتر، اليوم الجمعة: "استعرضت المفاوضات مع الرئيس إيمانويل ماكرون، ناقشنا عملية التفاوض، ومسارها وآفاقها وأهمية الضمانات الأمنية".
كما أضاف زيلينسكي أن "اقتراح فرنسا بإنشاء ممرات إنسانية من ماريوبول ينبغي تنفيذه".
صرح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أن المفاوضات الروسية الأوكرانية مستمرة ولا توجد اتفاقات خطط أو اتفاقات نهائية حتى الآن.
وقال لافروف للصحفيين
: "بالنسبة للمفاوضات الروسية الأوكرانية، لا توجد خطط تمت الموافقة عليها بشكل نهائي، ويجب أن تستمر المفاوضات".
وأضاف لافروف: "سمعتم كيف علق مفاوضونا على الجولة الأخيرة في إسطنبول، حيث وضع الجانب الأوكراني لأول مرة على الورق رؤيته للاتفاقيات التي يجب التوصل إليها. وهذه الاتفاقيات بشكل عام يجب أن تتشكل أولا. يتم التحضير لرد منا، هناك تحرك إلى الأمام، في المقام الأول الاعتراف باستحالة أن تكون أوكرانيا دولة داخل تكتل، وضع غير نووي وغير تكتلي ومحايد. هذا هو المتفق عليه الآن بأنه ضرورة مطلقة".