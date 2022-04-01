https://arabic.sputniknews.com/20220401/شبيغل-عدد-قياسي-من-الشركات-الألمانية-ترغب-برفع-أسعارها-1060719566.html
شبيغل: عدد قياسي من الشركات الألمانية ترغب برفع أسعارها
شبيغل: عدد قياسي من الشركات الألمانية ترغب برفع أسعارها
أشارت تقارير إعلامية إلى أن عددا من الشركات الألمانية تخطط لرفع أسعار منتجاتها. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T07:35+0000
2022-04-01T07:35+0000
2022-04-01T07:35+0000
اقتصاد
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فبحسب ما نشرت صحيفة "شبيغل" الألمانية نقلا عن بيانات معهد البحوث الاقتصادية، فإن عددا قياسيا من الشركات تخطط لهذه الزيادة.وبحسب التقرير، فإن القفزة الأكثر احتمالا في تكلفة المنتجات في قطاع المستهلك، ستكون في المقام الأول في قطاع الطعام.يذكر أن دول غربية فرضت عقوبات على روسيا بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا. وتطرقوا بشكل رئيسي إلى القطاع المصرفي ومجال التقنيات العالية. ومع ذلك، فقد أدى اضطراب السلاسل التكنولوجية إلى مشاكل اقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة، وبشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
شبيغل: عدد قياسي من الشركات الألمانية ترغب برفع أسعارها
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أشارت تقارير إعلامية إلى أن عددا من الشركات الألمانية تخطط لرفع أسعار منتجاتها.
فبحسب ما نشرت صحيفة "شبيغل" الألمانية نقلا عن بيانات معهد البحوث
الاقتصادية، فإن عددا قياسيا من الشركات تخطط لهذه الزيادة.
وصرح تيمو وولميرشوزر، الخبير في المعهد، للصحيفة بأن "التضخم في البلاد سوف يتجاوز خمسة في المئة". وأشار إلى أن آخر مرة لوحظت فيها مثل هذه المشاكل في الأسعار كانت في عام 1981.
وبحسب التقرير، فإن القفزة الأكثر احتمالا في تكلفة المنتجات
في قطاع المستهلك، ستكون في المقام الأول في قطاع الطعام.
وشدد وولميرشوزر على أن "الوضع في أوكرانيا لم يؤد فقط إلى زيادة ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن أيضًا ارتفاع في أسعار المنتجات الزراعية".
يذكر أن دول غربية فرضت عقوبات على روسيا بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا. وتطرقوا بشكل رئيسي إلى القطاع المصرفي ومجال التقنيات العالية. ومع ذلك، فقد أدى اضطراب السلاسل التكنولوجية إلى مشاكل اقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة، وبشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.