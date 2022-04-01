https://arabic.sputniknews.com/20220401/شريهان-تفتتح-حفل-قرعة-كأس-العالم-في-قطر-2022-فيديو-1060750071.html
شريهان تفتتح حفل قرعة كأس العالم في قطر 2022... فيديو
شريهان تفتتح حفل قرعة كأس العالم في قطر 2022... فيديو
فاجأت الفنانة المصرية، شريهان، المتابعين لحفل قرعة كأس العالم 2022، اليوم الجمعة، بظهورها على المسرح مع بداية انطلاقه. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T18:07+0000
2022-04-01T18:07+0000
2022-04-01T18:07+0000
بطولة كأس العالم 2022
مجتمع
رياضة
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وأكدت في كلمة لها أمام الجمهور أن "استضافة دولة عربية لحدث كهذا يعتبر حلما"، لافتة إلى أنها "بطولة العرب جميعا وأنهم هم من يستضيفون العالم".وتابعت: "كمواطنة عربية مصرية سعدت باستضافة هذا الحلم الذي تحول إلى حقيقة وواقع بالعزيمة والتحدي والإرادة".وختمت شريهان كلمتها، قائلة: "أشعر أن ضربات قلبي تلف كل بلدان العالم العربي الآن".وحضر حفل قرعة كأس العالم 2022، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، كما تم الكشف عن تميمة البطولة، وهي لشخصية تحمل اسم "لعيب". ومن المقرر إقامة مونديال قطر 2022 في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بطولة كأس العالم 2022, مجتمع, رياضة
شريهان تفتتح حفل قرعة كأس العالم في قطر 2022... فيديو
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فاجأت الفنانة المصرية، شريهان، المتابعين لحفل قرعة كأس العالم 2022، اليوم الجمعة، بظهورها على المسرح مع بداية انطلاقه.
وأكدت في كلمة لها أمام الجمهور أن "استضافة دولة عربية لحدث كهذا يعتبر حلما"، لافتة إلى أنها "بطولة العرب جميعا وأنهم هم من يستضيفون العالم".
وتابعت: "كمواطنة عربية مصرية سعدت باستضافة هذا الحلم الذي تحول إلى حقيقة وواقع بالعزيمة والتحدي والإرادة".
وختمت شريهان كلمتها، قائلة: "أشعر أن ضربات قلبي تلف كل بلدان العالم العربي الآن".
وحضر حفل قرعة كأس العالم 2022، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، كما تم الكشف عن تميمة البطولة، وهي لشخصية تحمل اسم "لعيب".
ومن المقرر إقامة مونديال قطر 2022 في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.