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شريهان تفتتح حفل قرعة كأس العالم في قطر 2022... فيديو
شريهان تفتتح حفل قرعة كأس العالم في قطر 2022... فيديو
فاجأت الفنانة المصرية، شريهان، المتابعين لحفل قرعة كأس العالم 2022، اليوم الجمعة، بظهورها على ‏المسرح مع بداية انطلاقه.‏ 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T18:07+0000
2022-04-01T18:07+0000
بطولة كأس العالم 2022
مجتمع
رياضة
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وأكدت في كلمة لها أمام الجمهور أن "استضافة دولة عربية لحدث كهذا يعتبر حلما"، لافتة إلى أنها "بطولة العرب جميعا وأنهم هم من يستضيفون العالم".وتابعت: "كمواطنة عربية مصرية سعدت باستضافة هذا الحلم الذي تحول إلى حقيقة وواقع بالعزيمة والتحدي والإرادة".وختمت شريهان كلمتها، قائلة: "أشعر أن ضربات قلبي تلف كل بلدان العالم العربي الآن".وحضر حفل قرعة كأس العالم 2022، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، كما تم الكشف عن تميمة البطولة، وهي لشخصية تحمل اسم "لعيب". ومن المقرر إقامة مونديال قطر 2022 في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
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بطولة كأس العالم 2022, مجتمع, رياضة

شريهان تفتتح حفل قرعة كأس العالم في قطر 2022... فيديو

18:07 GMT 01.04.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYSالفنانة المصرية، شريهان، تشارك في حفل قرعة كأس العالم 2022 في قطر، الدوحة، 1 نيسان/ أبريل 2022
الفنانة المصرية، شريهان، تشارك في حفل قرعة كأس العالم 2022 في قطر، الدوحة، 1 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
الفنانة المصرية، شريهان، تشارك في حفل قرعة كأس العالم 2022 في قطر، الدوحة، 1 نيسان/ أبريل 2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
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فاجأت الفنانة المصرية، شريهان، المتابعين لحفل قرعة كأس العالم 2022، اليوم الجمعة، بظهورها على ‏المسرح مع بداية انطلاقه.‏
وأكدت في كلمة لها أمام الجمهور أن "استضافة دولة عربية لحدث كهذا يعتبر حلما"، لافتة إلى أنها "بطولة العرب جميعا وأنهم هم من يستضيفون العالم".
وتابعت: "كمواطنة عربية مصرية سعدت باستضافة هذا الحلم الذي تحول إلى حقيقة وواقع بالعزيمة والتحدي والإرادة".
وختمت شريهان كلمتها، قائلة: "أشعر أن ضربات قلبي تلف كل بلدان العالم العربي الآن".
وحضر حفل قرعة كأس العالم 2022، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، كما تم الكشف عن تميمة البطولة، وهي لشخصية تحمل اسم "لعيب".
ومن المقرر إقامة مونديال قطر 2022 في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
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