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https://arabic.sputniknews.com/20220401/غازبروم-توقف-مشاركتها-وأصولها-في-ألمانيا-1060732640.html
"غازبروم" توقف مشاركتها وأصولها في ألمانيا
"غازبروم" توقف مشاركتها وأصولها في ألمانيا
أعلنت شركة "غازبروم" أن مجموعة "غازبروم" أوقفت مشاركتها في شركة "غازبروم جرمانيا" الألمانية وجميع أصولها، بما في ذلك شركة غازبروم للتسويق والتجارة المحدودة. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T11:37+0000
2022-04-01T11:37+0000
روسيا
اقتصاد
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وذكرت قناة "تيليغرام" الرسمية أن مجموعة غازبروم أوقفت مشاركتها في شركة غازبروم جرمانيا الألمانية وجميع أصولها، بما في ذلك شركة غازبروم للتسويق والتجارة المحدودة.هذا وبدأت "غازبروم" بالفعل في إخطار الأطراف المقابلة الأجنبية بالإجراء الجديد لدفع ثمن الغاز بالروبل، حسبما ذكرته الشركة لـRBC. وقالت "غازبروم": "تم إرسال الإخطارات بشأن إجراءات التسوية الجديدة بالروبل الروسي رسميا إلى الأطراف المقابلة اليوم".وأوضحت الشركة أنه وفقًا لمرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين في اليوم السابق، بعد الأول من أبريل، لن يتم سداد مدفوعات الغاز إلا بالروبل. وأشارت "غازبروم" إلى أنها تلتزم بالقانون و"تواصل تصدير الغاز بشكل موثوق إلى المستهلكين".
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روسيا, اقتصاد

"غازبروم" توقف مشاركتها وأصولها في ألمانيا

11:37 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورشركة "غازبروم"
شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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أعلنت شركة "غازبروم" أن مجموعة "غازبروم" أوقفت مشاركتها في شركة "غازبروم جرمانيا" الألمانية وجميع أصولها، بما في ذلك شركة غازبروم للتسويق والتجارة المحدودة.
وذكرت قناة "تيليغرام" الرسمية أن مجموعة غازبروم أوقفت مشاركتها في شركة غازبروم جرمانيا الألمانية وجميع أصولها، بما في ذلك شركة غازبروم للتسويق والتجارة المحدودة.
هذا وبدأت "غازبروم" بالفعل في إخطار الأطراف المقابلة الأجنبية بالإجراء الجديد لدفع ثمن الغاز بالروبل، حسبما ذكرته الشركة لـRBC. وقالت "غازبروم": "تم إرسال الإخطارات بشأن إجراءات التسوية الجديدة بالروبل الروسي رسميا إلى الأطراف المقابلة اليوم".
وأوضحت الشركة أنه وفقًا لمرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين في اليوم السابق، بعد الأول من أبريل، لن يتم سداد مدفوعات الغاز إلا بالروبل. وأشارت "غازبروم" إلى أنها تلتزم بالقانون و"تواصل تصدير الغاز بشكل موثوق إلى المستهلكين".
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