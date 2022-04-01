https://arabic.sputniknews.com/20220401/قازان-الروسية-تستعد-لبناء-مسجد-في-موقع-منتزه-1060736052.html
قازان الروسية تستعد لبناء مسجد في موقع منتزه
قازان الروسية تستعد لبناء مسجد في موقع منتزه
تستعد مدينة قازان الروسية لوضع حجر الأساس لبناء مسجد في موقع منتزه ترفيهي في المدينة. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:40+0000
2022-04-01T12:40+0000
2022-04-01T12:40+0000
روسيا
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أعلنت الخدمة الصحفية للإدارة الروحية لمسلمي جمهورية تتارستان، اليوم الجمعة، على أن وضع حجر الأساس سيتم في 20 مايو، في موقع مدينة الملاهي المعروفة باسم "كيرلاي".وتعتبر مدينة قازان عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) ، فهي تستضيف الأحداث الدولية تحت رعاية مجموعة الرؤية الاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي.وقال مفتي تتارستان في إفادة صحفية: "تستعد قازان هذا العام لاستقبال ضيوف الاحتفالات الرئيسية على شرف الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في فولغا بولغاري. لذلك، في الواقع، قازان هي بوابة روسيا للدول الإسلامية".هذا وتم تضمين بناء المسجد ضمن الخطة الفيدرالية للأحداث الرئيسية للتحضير والاحتفال في عام 2022 بالذكرى 1100 لاعتماد الإسلام من قبل فولغا بلغاري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قازان الروسية تستعد لبناء مسجد في موقع منتزه
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تستعد مدينة قازان الروسية لوضع حجر الأساس لبناء مسجد في موقع منتزه ترفيهي في المدينة.
أعلنت الخدمة الصحفية للإدارة الروحية لمسلمي جمهورية تتارستان، اليوم الجمعة، على أن وضع حجر الأساس سيتم في 20 مايو، في موقع مدينة الملاهي المعروفة باسم "كيرلاي".
وجاء في البيان: "سيتم بناء مسجد بقازان في موقع منتزه كيرلاي الترفيهي. تم الإعلان اليوم عن مسابقة دولية وطلبات للمشروع. ستستمر المسابقة مدة ثلاثة أشهر، وسيتم اختيار الفائز في يوليو من قبل لجنة تحكيم خاصة لممثلي مجلس المسلمين الروحي لجمهورية تتارستان، وسلطات المدينة والمهندسين المعماريين. ووقت بناء المسجد غير معروف، ويعتمد ذلك على التمويل".
وتعتبر مدينة قازان عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) ، فهي تستضيف الأحداث الدولية تحت رعاية مجموعة الرؤية الاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي.
وقال مفتي تتارستان في إفادة صحفية: "تستعد قازان هذا العام لاستقبال ضيوف الاحتفالات الرئيسية على شرف الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في فولغا بولغاري. لذلك، في الواقع، قازان هي بوابة روسيا
للدول الإسلامية".
هذا وتم تضمين بناء المسجد ضمن الخطة الفيدرالية للأحداث الرئيسية للتحضير والاحتفال في عام 2022 بالذكرى 1100 لاعتماد الإسلام من قبل فولغا بلغاري.