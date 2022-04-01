https://arabic.sputniknews.com/20220401/نائب-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يزور-موسكو-1060749395.html
نائب الأمين العام للأمم المتحدة يزور موسكو
نائب الأمين العام للأمم المتحدة يزور موسكو
صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحفيين بأن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، سيزور موسكو يوم الأحد المقبل. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T17:57+0000
2022-04-01T17:57+0000
2022-04-01T17:57+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وأضاف غوتيريش: "سيناقش غريفيث آفاق تحقيق وقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا، ثم سيزور كييف".وأوضح غوتيريش: "طلبت من مارتن غريفيث العمل من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في أوكرانيا، وسيتوجه إلى موسكو يوم الأحد ثم يزور كييف، مما يعني أننا لن نستسلم".وصرح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة 1 أبريل/نيسان، أن المفاوضات الروسية الأوكرانية مستمرة ولا توجد اتفاقات خطط أو اتفاقات نهائية حتى الآن. وقال لافروف للصحفيين، في نيودلهي عقب لقائه بنظيره الهندي س.جايشنكار: "بالنسبة للمفاوضات الروسية الأوكرانية، لا توجد خطط تمت الموافقة عليها بشكل نهائي، ويجب أن تستمر المفاوضات".وأضاف لافروف: "سمعتم كيف علق مفاوضونا على الجولة الأخيرة في إسطنبول، حيث وضع الجانب الأوكراني لأول مرة على الورق رؤيته للاتفاقيات التي يجب التوصل إليها. وهذه الاتفاقيات بشكل عام يجب أن تتشكل أولا. يتم التحضير لرد منا، هناك تحرك إلى الأمام، في المقام الأول الاعتراف باستحالة أن تكون أوكرانيا دولة داخل تكتل، وضع غير نووي وغير تكتلي ومحايد. هذا هو المتفق عليه الآن بأنه ضرورة مطلقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/موسكو-تعتزم-تقديم-خطاب-جديد-أمام-مجلس-الأمن-بشأن-الأنشطة-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا-1060743636.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
نائب الأمين العام للأمم المتحدة يزور موسكو
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صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحفيين بأن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، سيزور موسكو يوم الأحد المقبل.
وأضاف غوتيريش: "سيناقش غريفيث آفاق تحقيق وقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا، ثم سيزور كييف".
وأوضح غوتيريش: "طلبت من مارتن غريفيث العمل من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في أوكرانيا، وسيتوجه إلى موسكو يوم الأحد ثم يزور كييف، مما يعني أننا لن نستسلم".
وصرح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة 1 أبريل/نيسان، أن المفاوضات الروسية الأوكرانية مستمرة ولا توجد اتفاقات خطط أو اتفاقات نهائية حتى الآن.
وقال لافروف للصحفيين
، في نيودلهي عقب لقائه بنظيره الهندي س.جايشنكار: "بالنسبة للمفاوضات الروسية الأوكرانية، لا توجد خطط تمت الموافقة عليها بشكل نهائي، ويجب أن تستمر المفاوضات".
وأضاف لافروف: "سمعتم كيف علق مفاوضونا على الجولة الأخيرة في إسطنبول، حيث وضع الجانب الأوكراني لأول مرة على الورق رؤيته للاتفاقيات التي يجب التوصل إليها. وهذه الاتفاقيات بشكل عام يجب أن تتشكل أولا. يتم التحضير لرد منا، هناك تحرك إلى الأمام، في المقام الأول الاعتراف باستحالة أن تكون أوكرانيا دولة داخل تكتل، وضع غير نووي وغير تكتلي ومحايد. هذا هو المتفق عليه الآن بأنه ضرورة مطلقة".