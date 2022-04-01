https://arabic.sputniknews.com/20220401/وصول-397-إثيوبيا-إلى-أديس-أبابا-قادمين-من-السعودية-صور-1060741786.html
وصول 397 إثيوبيا إلى أديس أبابا قادمين من السعودية... صور
وصول 397 إثيوبيا إلى أديس أبابا قادمين من السعودية... صور
أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الجمعة، وصول 397 إلى العاصمة أديس أبابا قادمين من المملكة العربية السعودية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T14:57+0000
2022-04-01T14:57+0000
2022-04-01T14:57+0000
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وتابعت الوزارة في بيان رسمي أنه "من المتوقع إعادة حوالي 1438 مواطنا إثيوبيا اليوم".وأشارت إلى أن "العائدين اليوم الجمعة من بين 80 ألف إثيوبي يقبعون في مراكز الاحتجاز والسجون في السعودية".وبدأت إثيوبيا عملية إعادة مواطنيها من المملكة العرية السعودية من يوم الثلاثاء، 29 مارس/ آذار الماضي.وحسب بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، أكدت أن مواطنيها الذين يعانون ظروفا صعبة في المملكة العربية السعودية ستتم إعادتهم ابتداء من الثلاثاء المقبل، حسب وسائل إعلام محلية.وذكر البيان: "إن الاستعدادات التي كان يتم العمل عليها حتى الآن لإعادة الإثيوبيين الذين يعيشون في أوضاع صعبة قد اكتملت".وأوضح أن "لجنة وطنية تم تشكيلها للعمل بهذه المسألة بمساعدة 16 مؤسسة أخرى في البلاد"، لافتة إلى أن "الجهود جارية لإعادة أكثر من 102 ألف إثيوبي من المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن".جدير بالذكر أن نحو 750 ألف إثيوبي يعيشون في السعودية، منهم 450 ألفًا يقيمون في البلاد دون وثائق قانونية، وفقا للحكومة الإثيوبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار إثيوبيا, السعودية, العالم
وصول 397 إثيوبيا إلى أديس أبابا قادمين من السعودية... صور
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أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الجمعة، وصول 397 إلى العاصمة أديس أبابا قادمين من المملكة العربية السعودية.
وتابعت الوزارة في بيان رسمي أنه "من المتوقع إعادة حوالي 1438 مواطنا إثيوبيا اليوم".
وأشارت إلى أن "العائدين اليوم الجمعة من بين 80 ألف إثيوبي يقبعون في مراكز الاحتجاز والسجون في السعودية".
وبدأت إثيوبيا عملية إعادة مواطنيها من المملكة العرية السعودية من يوم الثلاثاء، 29 مارس/ آذار الماضي.
وحسب بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، أكدت أن مواطنيها الذين يعانون ظروفا صعبة في المملكة العربية السعودية ستتم إعادتهم ابتداء من الثلاثاء المقبل، حسب وسائل إعلام
محلية.
وذكر البيان: "إن الاستعدادات التي كان يتم العمل عليها حتى الآن لإعادة الإثيوبيين الذين يعيشون في أوضاع صعبة قد اكتملت".
وأوضح أن "لجنة وطنية تم تشكيلها للعمل بهذه المسألة
بمساعدة 16 مؤسسة أخرى في البلاد"، لافتة إلى أن "الجهود جارية لإعادة أكثر من 102 ألف إثيوبي من المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن".
جدير بالذكر أن نحو 750 ألف إثيوبي يعيشون في السعودية
، منهم 450 ألفًا يقيمون في البلاد دون وثائق قانونية، وفقا للحكومة الإثيوبية.