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https://arabic.sputniknews.com/20220402/إنستغرام-يتيح-أداء-مهام-متعددة-أثناء-الرد-على-الرسائل-الخاصة-1060780844.html
‏"إنستغرام" يتيح أداء مهام متعددة أثناء الرد على الرسائل الخاصة
‏"إنستغرام" يتيح أداء مهام متعددة أثناء الرد على الرسائل الخاصة
يعمل موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" على التسهيل من تجربة الدردشة لمستخدميه، أثناء تصفحه ‏شريط الأخبار الخاص بهم.‏ 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T16:38+0000
2022-04-02T16:38+0000
إنستغرام
مجتمع
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وسيضيف التطبيق قريبا ميزة القيام بمهام عديدة أثناء الرد على الرسائل الخاصة والمباشرة، وهو ما سيجنبهم الانتقال ذهابا وإيابا بين شريط الأخبار وصندوق الرسائل الخاص بهم، وفقا لموقع "إنغادجيت".وبعد طرح الميزة، ستظهر الدردشات الجديدة أمام المستخدمين أعلى شريط الأخبار أثناء التصفح، ويمكنهم الرد على رسالة واردة إليهم بالضغط عليها.كما تتضمن الميزة الجديدة مختصرا يساعد المستخدمين على مشاركة صورهم وفيديوهاتهم بشكل أسرع قليلا، إذ يتيح لهم تحديد 4 أصدقاء كاختصارات للرد على رسائلهم، الذين يظهرون عند الضغط على زر المشاركة، وهو ما سيوفر على المستخدمين الانتقال إلى قائمة كل جهات الاتصال.يشار إلى أنه منذ أن بدأت شركة "ميتا" الأمريكية في دمج تطبيقاتها "إنستغرام" و"ماسنجر"، أصبحت الدردشة داخل تطبيق "إنستغرام" تحظى بالمزيد من الميزات بشكل ثابت، وأصبحت أشبه بتطبيق "فيسبوك ماسنجر".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/روسيا-تجد-بديلا-لـإنستغرام-الأمريكي-1059969114.html
سبوتنيك عربي
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إنستغرام, مجتمع

‏"إنستغرام" يتيح أداء مهام متعددة أثناء الرد على الرسائل الخاصة

16:38 GMT 02.04.2022
© AFP 2022 / LOIC VENANCEموقع "إنستغرام"
موقع إنستغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
موقع "إنستغرام"
© AFP 2022 / LOIC VENANCE
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يعمل موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" على التسهيل من تجربة الدردشة لمستخدميه، أثناء تصفحه ‏شريط الأخبار الخاص بهم.‏
وسيضيف التطبيق قريبا ميزة القيام بمهام عديدة أثناء الرد على الرسائل الخاصة والمباشرة، وهو ما سيجنبهم الانتقال ذهابا وإيابا بين شريط الأخبار وصندوق الرسائل الخاص بهم، وفقا لموقع "إنغادجيت".
وبعد طرح الميزة، ستظهر الدردشات الجديدة أمام المستخدمين أعلى شريط الأخبار أثناء التصفح، ويمكنهم الرد على رسالة واردة إليهم بالضغط عليها.
انستغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
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كما تتضمن الميزة الجديدة مختصرا يساعد المستخدمين على مشاركة صورهم وفيديوهاتهم بشكل أسرع قليلا، إذ يتيح لهم تحديد 4 أصدقاء كاختصارات للرد على رسائلهم، الذين يظهرون عند الضغط على زر المشاركة، وهو ما سيوفر على المستخدمين الانتقال إلى قائمة كل جهات الاتصال.
يشار إلى أنه منذ أن بدأت شركة "ميتا" الأمريكية في دمج تطبيقاتها "إنستغرام" و"ماسنجر"، أصبحت الدردشة داخل تطبيق "إنستغرام" تحظى بالمزيد من الميزات بشكل ثابت، وأصبحت أشبه بتطبيق "فيسبوك ماسنجر".
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