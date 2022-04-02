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https://arabic.sputniknews.com/20220402/إيرادات-النفط-العراقي-تبلغ-أعلى-مستوى-لها-منذ-1972-1060762484.html
إيرادات النفط العراقي تبلغ أعلى مستوى لها منذ 1972
إيرادات النفط العراقي تبلغ أعلى مستوى لها منذ 1972
أعلنت وزارة النفط العراقية، أن إيرادات النفط العراقي بلغت في مارس/ آذار الماضي أعلى مستوى لها منذ عام 1972. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T09:18+0000
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أسعار النفط اليوم
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، كشفت الوزارة في بيان، أن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ (100) مليون و(563) ألفا و(999) برميلاً، بإيرادات بلغت (11.07) مليار دولار.وأوضحت أن هذه الإيرادات تعد أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972.وأضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مارس الماضي من الحقول النفطية وسط وجنوبي العراق بلغت (99) مليونا و(115) ألفا و(64) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونا و(448) ألفا و(935) برميلا".كما أشارت إلى أن "معدل الكميات اليومية بلغ (3) ملايين و(244) ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (110.09) دولارات".وتشهد أسعار النفط ارتفاعات قياسية حيث وصلت إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008 في هذا الربع من العام، حيث أدت الأزمة الأوكرانية إلى رفع الأسعار التي تعززت بالفعل من خلال زيادة الطلب العالمي والانخفاض السريع في المخزونات.
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العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم

إيرادات النفط العراقي تبلغ أعلى مستوى لها منذ 1972

09:18 GMT 02.04.2022
© REUTERS / ESSAM AL-SUDANIحقل نفط غرب القرنة -1، الذي تديره شركة إكسون موبيل بالقرب من البصرة
حقل نفط غرب القرنة -1، الذي تديره شركة إكسون موبيل بالقرب من البصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI
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أعلنت وزارة النفط العراقية، أن إيرادات النفط العراقي بلغت في مارس/ آذار الماضي أعلى مستوى لها منذ عام 1972.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، كشفت الوزارة في بيان، أن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ (100) مليون و(563) ألفا و(999) برميلاً، بإيرادات بلغت (11.07) مليار دولار.
وأوضحت أن هذه الإيرادات تعد أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972.
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وأضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مارس الماضي من الحقول النفطية وسط وجنوبي العراق بلغت (99) مليونا و(115) ألفا و(64) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونا و(448) ألفا و(935) برميلا".
كما أشارت إلى أن "معدل الكميات اليومية بلغ (3) ملايين و(244) ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (110.09) دولارات".
وتشهد أسعار النفط ارتفاعات قياسية حيث وصلت إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008 في هذا الربع من العام، حيث أدت الأزمة الأوكرانية إلى رفع الأسعار التي تعززت بالفعل من خلال زيادة الطلب العالمي والانخفاض السريع في المخزونات.
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