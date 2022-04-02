https://arabic.sputniknews.com/20220402/إيمانويل-ماكرون-ينظم-أول-تجمع-انتخابي-قبل-أيام-من-الانتخابات-الرئاسية-1060772184.html
إيمانويل ماكرون ينظم أول تجمع انتخابي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية
إيمانويل ماكرون ينظم أول تجمع انتخابي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية
يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم السبت، لعقد تجمع انتخابي قبل ثمانية أيام من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T13:00+0000
2022-04-02T13:00+0000
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العالم
الانتخابات الفرنسية
لقاء
حملة انتخابية
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وأفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن أعضاء من فريق ماكرون، بأنه من المتوقع أن يتجمع نحو 35 ألف شخص في مسرح أرينا في نانتير غربي العاصمة باريس، وهي صالة تستضيف عادة حفلات موسيقية وأحداثا رياضية.وأضافت المصادر أن الاجتماع يبدأ بشكل "تفاعلي وتشاركي"، ثم يلقي الرئيس المنتهية ولايته الكلمة.وأوضحت المصادر أن الخطاب سيتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الوضع في أوكرانيا.في غضون ذلك، تواصل منافسته الرئيسية مارين لوبان، حسب نتائج الاستطلاع حملتها على الأرض، فنظمت تجمعات محدودة بعيدا عن المدن الكبرى، وجابت المناطق التي يشعر الناخبون فيها أحياناً بنوع من التهميش.يشار إلى أن استطلاعات الرأي الفرنسية تظهر أن مارين لوبان وإيمانويل ماكرون هما المرشحان المحتملان للفوز بالصدارة في الجولة الأولى من الانتخابات في 10 أبريل/نيسان والانتقال إلى جولة الإعادة في 24 أبريل، حيث يُنظر إلى ماكرون على أنه الفائز النهائي.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/استطلاع-ماكرون-سيفوز-في-الانتخابات-الرئاسية-بنسبة-58-1059970592.html
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العالم, الانتخابات الفرنسية, لقاء, حملة انتخابية
إيمانويل ماكرون ينظم أول تجمع انتخابي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية
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يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم السبت، لعقد تجمع انتخابي قبل ثمانية أيام من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن أعضاء من فريق ماكرون، بأنه من المتوقع أن يتجمع نحو 35 ألف شخص في مسرح أرينا في نانتير غربي العاصمة باريس، وهي صالة تستضيف عادة حفلات موسيقية وأحداثا رياضية.
وأضافت المصادر
أن الاجتماع يبدأ بشكل "تفاعلي وتشاركي"، ثم يلقي الرئيس المنتهية ولايته الكلمة.
وأوضحت المصادر أن الخطاب سيتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الوضع في أوكرانيا.
في غضون ذلك، تواصل منافسته الرئيسية مارين لوبان، حسب نتائج الاستطلاع حملتها على الأرض، فنظمت تجمعات محدودة بعيدا عن المدن الكبرى، وجابت المناطق التي يشعر الناخبون فيها أحياناً بنوع من التهميش.
يشار إلى أن استطلاعات الرأي
الفرنسية تظهر أن مارين لوبان وإيمانويل ماكرون هما المرشحان المحتملان للفوز بالصدارة في الجولة الأولى من الانتخابات في 10 أبريل/نيسان والانتقال إلى جولة الإعادة في 24 أبريل، حيث يُنظر إلى ماكرون على أنه الفائز النهائي.