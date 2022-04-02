https://arabic.sputniknews.com/20220402/الاتحاد-الأوروبي-يدرس-فرض-المزيد-من-العقوبات-على-روسيا-لا-تشمل-قطاع-الطاقة-1060763694.html
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا لا تشمل قطاع الطاقة
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا لا تشمل قطاع الطاقة
قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتلوني، اليوم السبت، إن الاتحاد يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا، دون التأثير على قطاع الطاقة. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T09:50+0000
2022-04-02T09:50+0000
2022-04-02T09:50+0000
العالم
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وأشار جنتيلوني إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه تباطؤا في النمو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتحاد لن يواجه ركودا، حسب وكالة "رويترز". ولفت مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى أن معدل النمو بنسبة 4% شديد التفاؤل ولن يستطيع الاتحاد تحقيقه.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/مسؤول-في-الخارجية-الروسية-الاتحاد-الأوروبي-ليس-مركز-الكون-ولن-نطلب-منه-رفع-العقوبات-1060717370.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا لا تشمل قطاع الطاقة
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قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتلوني، اليوم السبت، إن الاتحاد يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا، دون التأثير على قطاع الطاقة.
وأشار جنتيلوني إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه تباطؤا في النمو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتحاد لن يواجه ركودا، حسب وكالة "رويترز".
ولفت مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى أن معدل النمو بنسبة 4% شديد التفاؤل ولن يستطيع الاتحاد تحقيقه.