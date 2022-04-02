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الاتحاد الأوروبي يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا لا تشمل قطاع الطاقة
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا لا تشمل قطاع الطاقة
قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتلوني، اليوم السبت، إن الاتحاد يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا، دون التأثير على قطاع الطاقة. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T09:50+0000
2022-04-02T09:50+0000
العالم
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وأشار جنتيلوني إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه تباطؤا في النمو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتحاد لن يواجه ركودا، حسب وكالة "رويترز". ولفت مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى أن معدل النمو بنسبة 4% شديد التفاؤل ولن يستطيع الاتحاد تحقيقه.
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العالم

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا لا تشمل قطاع الطاقة

09:50 GMT 02.04.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية ضد سيادة قانون الاتحاد الأوروبي في بولندا، في وارسو في 10 أكتوبر 2021.
 مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية ضد سيادة قانون الاتحاد الأوروبي في بولندا، في وارسو في 10 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
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قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتلوني، اليوم السبت، إن الاتحاد يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا، دون التأثير على قطاع الطاقة.
وأشار جنتيلوني إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه تباطؤا في النمو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتحاد لن يواجه ركودا، حسب وكالة "رويترز".
علم روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
مسؤول في الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي ليس مركز الكون ولن نطلب منه رفع العقوبات
أمس, 06:28 GMT
ولفت مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى أن معدل النمو بنسبة 4% شديد التفاؤل ولن يستطيع الاتحاد تحقيقه.
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