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https://arabic.sputniknews.com/20220402/البابا-فرانسيس-يفكر-في-زيارة-العاصمة-الأوكرانية-1060762942.html
البابا فرانسيس يفكر في زيارة العاصمة الأوكرانية
البابا فرانسيس يفكر في زيارة العاصمة الأوكرانية
صرح البابا فرانسيس، اليوم السبت، إنه يفكر في زيارة العاصمة الأوكرانية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T09:31+0000
2022-04-02T09:31+0000
أخبار أوكرانيا
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جاءت تصريحات البابا في رد على سؤال وجهه له أحد الصحفيين على متن طائرته التي أقلته من روما إلى مالطا، عما إذا كان يفكر في دعوة وجهتها السلطات السياسية والدينية الأوكرانية.هذا ووصل البابا إلى مالطا في زيارة تستمر يومين في هذه الجزيرة المتوسطية حيث يتوقع أن يجدد دعواته إلى السلام وإلى استضافة لاجئين ومهاجرين فيما يتدفق ملايين الأوكرانيين إلى أوروبا.وسيلقي خطابا أول أمام السلطات والسلك الدبلوماسي في القصر الرئاسي في فاليتا، بحسب ما نقل موقع "مونت كارلو".وعشية زيارته قال البابا إنه "حاج" يستعد لتطأ قدماه "أرضا منورة" على خطى القديس بولس شفيع الجزيرة.
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أخبار أوكرانيا

البابا فرانسيس يفكر في زيارة العاصمة الأوكرانية

09:31 GMT 02.04.2022
© AFP 2022 / ANDREAS SOLAROالبابا فرانسيس متوجها إلى العراق
البابا فرانسيس متوجها إلى العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO
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صرح البابا فرانسيس، اليوم السبت، إنه يفكر في زيارة العاصمة الأوكرانية.
جاءت تصريحات البابا في رد على سؤال وجهه له أحد الصحفيين على متن طائرته التي أقلته من روما إلى مالطا، عما إذا كان يفكر في دعوة وجهتها السلطات السياسية والدينية الأوكرانية.

وأجاب فرانسيس: "نعم ، إنها مطروحة على الطاولة". ولكنه لم يعط تفاصيل إضافية.

هذا ووصل البابا إلى مالطا في زيارة تستمر يومين في هذه الجزيرة المتوسطية حيث يتوقع أن يجدد دعواته إلى السلام وإلى استضافة لاجئين ومهاجرين فيما يتدفق ملايين الأوكرانيين إلى أوروبا.
وسيلقي خطابا أول أمام السلطات والسلك الدبلوماسي في القصر الرئاسي في فاليتا، بحسب ما نقل موقع "مونت كارلو".
وعشية زيارته قال البابا إنه "حاج" يستعد لتطأ قدماه "أرضا منورة" على خطى القديس بولس شفيع الجزيرة.
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