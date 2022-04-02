https://arabic.sputniknews.com/20220402/الشرطة-الأمريكية-تعثر-على-5-أجنة-داخل-منزل-ناشطة-مناهضة-للإجهاض-1060767705.html
الشرطة الأمريكية تعثر على 5 أجنة داخل منزل ناشطة مناهضة للإجهاض
الشرطة الأمريكية تعثر على 5 أجنة داخل منزل ناشطة مناهضة للإجهاض
عثرت الشرطة الأمريكية على 5 أجنة داخل منزل امرأة تزعم أنها "ناشطة مناهضة للإجهاض". 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T11:33+0000
2022-04-02T11:33+0000
2022-04-02T11:33+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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أعلنت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الضباط استجابوا لمعلومة تلقوها بشأن وجود "مادة خطرة بيولوجية محتملة" داخل منزل يقع جنوب شرقي واشنطن، يوم الأربعاء الماضي، وعندما دخلوا المكان فوجئوا بوجود خمسة أجنة، وفقا لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.ونشرت محطة "WUSA-TV" الأمريكية المحلية مقطع فيديو لأفراد الشرطة وهم يفتشون المنزل، وأفادوا أن المنزل مملوك إلى لورين هاندي، البالغة من العمر 28 عاما.وقالت الشرطة إن الفاحص الطبي بواشنطن جمع الأجنة الخمسة، والتحقيق جار بشأن الواقعة، وما الذي كانت تفعله هاندي بتلك الأجنة الخمسة.وبشكل منفصل، تم توجيه لائحة اتهام إلى لورين هاندي، يوم الأربعاء الماضي، تزعم أنها جزء من مجموعة تضم 9 أفراد أفراد منعوا الوصول إلى عيادة إجهاض في العاصمة واشنطن في عام 2020.وقال المدعون في لائحة الاتهام إن هاندي اتصلت بالعيادة متظاهرة بأنها مريضة محتملة وحددت موعدا، وبمجرد الوصول إلى هناك في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، اقتحم 8 من المشتبه بهم طريقهم إلى الداخل وبدأوا في إغلاق الأبواب، وفقا للائحة الاتهام.كما زعمت لائحة الاتهام أن 5 من المشتبه بهم قيدوا أنفسهم بالسلاسل معا على الكراسي لإغلاق منطقة العلاج، بينما أغلق آخرون مدخل الموظف لمنع المرضى الآخرين من الدخول، بينما منع آخر الناس من الدخول إلى غرفة الانتظار.ويحظر القانون الفيدرالي الأمريكي العرقلة الجسدية، أو استخدام التهديد باستخدام القوة لتخويف أو التدخل في شخص يسعى للحصول على خدمات الصحة الإنجابية.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الأمريكية تعثر على 5 أجنة داخل منزل ناشطة مناهضة للإجهاض
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عثرت الشرطة الأمريكية على 5 أجنة داخل منزل امرأة تزعم أنها "ناشطة مناهضة للإجهاض".
أعلنت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الضباط استجابوا لمعلومة تلقوها بشأن وجود "مادة خطرة بيولوجية محتملة" داخل منزل يقع جنوب شرقي واشنطن، يوم الأربعاء الماضي، وعندما دخلوا المكان فوجئوا بوجود خمسة أجنة، وفقا لشبكة "سي بي إس نيوز"
الأمريكية.
ونشرت محطة "WUSA-TV" الأمريكية المحلية مقطع فيديو لأفراد الشرطة وهم يفتشون المنزل، وأفادوا أن المنزل مملوك إلى لورين هاندي، البالغة من العمر 28 عاما.
وذكرت محطة "WUSA-TV" التي أبلغت عن الاكتشاف لأول مرة، أن لورين هاندي أخبرت أحد المراسلين أن "الناس سوف يفزعون عندما يسمعون" ما وجده المحققون داخل منزلها.
وقالت الشرطة إن الفاحص الطبي بواشنطن جمع الأجنة الخمسة، والتحقيق جار بشأن الواقعة، وما الذي كانت تفعله هاندي بتلك الأجنة الخمسة.
وبشكل منفصل، تم توجيه لائحة اتهام إلى لورين هاندي، يوم الأربعاء الماضي، تزعم أنها جزء من مجموعة تضم 9 أفراد أفراد منعوا الوصول إلى عيادة إجهاض في العاصمة واشنطن في عام 2020.
وقال المدعون في لائحة الاتهام إن هاندي اتصلت بالعيادة متظاهرة بأنها مريضة محتملة وحددت موعدا، وبمجرد الوصول إلى هناك في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، اقتحم 8 من المشتبه بهم طريقهم إلى الداخل وبدأوا في إغلاق الأبواب، وفقا للائحة الاتهام.
كما زعمت لائحة الاتهام أن 5 من المشتبه بهم قيدوا أنفسهم بالسلاسل معا على الكراسي لإغلاق منطقة العلاج، بينما أغلق آخرون مدخل الموظف لمنع المرضى الآخرين من الدخول، بينما منع آخر الناس من الدخول إلى غرفة الانتظار.
ويحظر القانون الفيدرالي الأمريكي العرقلة الجسدية، أو استخدام التهديد باستخدام القوة لتخويف أو التدخل في شخص يسعى للحصول على خدمات الصحة الإنجابية.