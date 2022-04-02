https://arabic.sputniknews.com/20220402/الشرطة-الإسرائيلية-تعلن-مقتل-3-فلسطينيين-في-الضفة-الغربية-1060755453.html
الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية
الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية
أعلنت الشرطة الإسرائيلية قيام قوات الأمن بعملية قتلت خلالها ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T00:55+0000
2022-04-02T00:55+0000
2022-04-02T00:55+0000
العالم العربي
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وقال بيان الشرطة إن "هذه خلية ارهابية شاركت في نشاط إرهابي ضد قوات الأمن في الآونة الأخيرة وكانت في طريقها على ما يبدو لشن هجوم آخر"، حسبما نقلت رويترز.وفي وقت سابق، أفاد مراسل سبوتنيك، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار صوب مركبة فلسطينية ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى موقع الحدث قرب جنين شمال الضفة الغربية.ونقلت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية عن جهاز الشاباك أن الفلسطينيون الثلاثة، الذين تمت تصفيتهم بالقرب من جنين، خططوا لهجوم فوري ونفذوا مؤخرا عملية إطلاق نار تم العثور على سلاح وقنابل يدوية في سيارتهم.يشار إلى أنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، قتل 11 إسرائيليا في عدة هجمات، حيث قتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار في مدينة الخضيرة يوم الأحد وقتل أربعة آخرون في هجوم طعن وقع في مدينة بئر السبع قبل ذلك بأسبوع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية قيام قوات الأمن بعملية قتلت خلالها ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت.
وقال بيان الشرطة إن "هذه خلية ارهابية شاركت في نشاط إرهابي ضد قوات الأمن في الآونة الأخيرة وكانت في طريقها على ما يبدو لشن هجوم آخر"، حسبما نقلت رويترز.
وأضافت الشرطة الاسرائيلية، في بيانها، أن الذين لقوا مصرعهم خلال العملية، التي نفذت قبل الفجر، "كانوا مسلحين و قتلوا في تبادل لإطلاق النار".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل سبوتنيك، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار صوب مركبة فلسطينية ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى موقع الحدث قرب جنين شمال الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية عن جهاز الشاباك أن الفلسطينيون الثلاثة، الذين تمت تصفيتهم بالقرب من جنين، خططوا لهجوم فوري ونفذوا مؤخرا عملية إطلاق نار تم العثور على سلاح وقنابل يدوية في سيارتهم.
يشار إلى أنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، قتل 11 إسرائيليا في عدة هجمات
، حيث قتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار في مدينة الخضيرة يوم الأحد وقتل أربعة آخرون في هجوم طعن وقع في مدينة بئر السبع قبل ذلك بأسبوع.