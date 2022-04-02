https://arabic.sputniknews.com/20220402/الكرملين-عن-العلاقات-بين-روسيا-والاتحاد-الأوروبي-هناك-مخرج-من-أي-وضع-أو-مواجهة-1060777217.html

الكرملين عن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي: هناك مخرج من أي وضع أو مواجهة

الكرملين عن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي: هناك مخرج من أي وضع أو مواجهة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، معلقا على علاقة روسيا مع دول الاتحاد الأوروبي: حتى في أصعب المواقف هناك مخرج. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T14:49+0000

2022-04-02T14:49+0000

2022-04-02T14:49+0000

روسيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

علاقة

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وأضاف بيسكوف خلال مقابلة في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على القناة التلفزيونية "روسيا 1"، اليوم السبت "هناك دائما طرق للخروج. هناك دائما طرق للخروج من أي مواجهة، من أي موقف صعب".في غضون ذلك، قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتلوني، اليوم السبت، إن الاتحاد يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا، دون التأثير على قطاع الطاقة.وأشار جنتيلوني إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه تباطؤا في النمو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتحاد لن يواجه ركودا، حسب وكالة "رويترز".ولفت مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى أن معدل النمو بنسبة 4% شديد التفاؤل ولن يستطيع الاتحاد تحقيقه.هذا وفرضت الدول الغربية، فيما يتعلق بالعملية الخاصة لنزع السلاح في أوكرانيا، عقوبات جديدة ضد روسيا. وكما قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا. وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي مصالح البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220402/الاتحاد-الأوروبي-يدرس-فرض-المزيد-من-العقوبات-على-روسيا-لا-تشمل-قطاع-الطاقة-1060763694.html

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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, علاقة, أخبار الاتحاد الأوروبي