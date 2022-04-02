https://arabic.sputniknews.com/20220402/بنك-قطر-الوطني-الأزمة-الأوكرانية-تؤدي-إلى-تصاعد-التضخم-ونقص-الموارد-في-جميع-أنحاء-العالم-1060762323.html

بنك قطر الوطني: الأزمة الأوكرانية تؤدي إلى تصاعد التضخم ونقص الموارد في جميع أنحاء العالم

بنك قطر الوطني: الأزمة الأوكرانية تؤدي إلى تصاعد التضخم ونقص الموارد في جميع أنحاء العالم

أكد التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن الأزمة الأوكرانية والعقوبات تؤدي إلى تصاعد التضخم ونقص الموارد في جميع أنحاء العالم. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T09:17+0000

2022-04-02T09:17+0000

2022-04-02T09:17+0000

قطر

اقتصاد

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ونقلت وكالة "قنا" عن بنك قطر الوطني أن الأزمة الأوكرانية والعقوبات تؤدي إلى حدوث صدمات كبيرة في جانب الإمداد، وليس في جانب الطلب، من الاقتصاد العالمي.وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قرروا دعم أوكرانيا وفرضوا عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على روسيا.وأكد التقرير أن تأثير العواقب الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على الطلب صغير على مستوى العالم، نظرا لحجم الاقتصادين الروسي والأوكراني. موضحا أن روسيا تمثل أقل من 2% من النشاط الاقتصادي العالمي أو التجارة العالمية، أما أوكرانيا فأقل من ذلك بكثير.وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك فإن قاعدة مواردهما الطبيعية كبيرة ويمكن أن تؤثر الاضطرابات بشكل غير مباشر على الاقتصاد العالمي من خلال صدمات الإمداد في أسواق السلع الأساسية.ولفت التقرير الانتباه إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي وانخفاض الدخل المتاح عبر البلدان، مما سيؤثر سلباً على الطلب.في 24 فبراير/شباط، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. رداً على ذلك، أعلنت الدول الغربية عن عقوبات واسعة النطاق ضد موسكو، خاصة في القطاع المصرفي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة. كما أعلنت بعض العلامات التجارية عن إنهاء العمل في روسيا ووصف الكرملين هذه الإجراءات بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها.وأكدت السلطات استعدادها لمثل هذه التطورات وأنها ستواصل الوفاء بالتزاماتها. واتخذ البنك المركزي الروسي إجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.كما أعلنت السلطات الروسية عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز للدول غير الصديقة إلى الروبل. وأعدت الحكومة خطة لمواجهة الإجراءات التقييدية.

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قطر, اقتصاد