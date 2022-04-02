https://arabic.sputniknews.com/20220402/تامر-حسني-يظهر-مع-أطفاله-الثلاثة-في-أغنية-رمضانية-فيديو-1060777807.html
تامر حسني يظهر مع أطفاله الثلاثة في أغنية رمضانية... فيديو
تامر حسني يظهر مع أطفاله الثلاثة في أغنية رمضانية... فيديو
طرح الفنان المصري تامر حسني، أغنيته الجديدة "رمضان كريم"، التي ظهر فيها لأول مرة مع أطفاله الثلاثة تاليا وأمايا وآدم. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T15:01+0000
2022-04-02T15:01+0000
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الأغنية طرحها تامر حسني بقناته الخاصة على يوتيوب باللغة العربية الفصحى احتفالا بحلول شهر رمضان، وهي من تأليف محمد مصطفى ملك، وألحان محمد أنور، وتوزيع محمد ياسر، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني.وظهر الفنان المصري في الفيديو كليب وهو يتوسط مجموعة من الأطفال، مستعرضا فضائل شهر رمضان فيما ظهر أطفاله وهم يرددون مع الكورال كلمات الأغنية.وأمس الجمعة، نشر تامر حسني فيديو من داخل الاستوديو مع ابنتيه معلقا بالقول: "أغنية رمضان كريم كورال تاليا وأمايا وآدم تامر حسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا".وأضاف: "حبيت أول مرة يشاركوني في الاستوديو يكون دا أول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية (رمضان كريم) ورمضان كريم عليكم وكل سنة وأنتوا طيبين يا حبايب قلبي … استنوا الكليب".وحققت الأغنية منذ أن طرحها تامر حسني على "يوتيوب" ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة، وأشاد بها الكثيرون.وحاليا، يواصل تامر حسني تصوير فيلم "بحبك"، مع هنا الزاهد، وهو من تأليفه وإخراجه، ويشارك في الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة وعدد من نجوم الفن.
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أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن, تامر حسني, رمضان
تامر حسني يظهر مع أطفاله الثلاثة في أغنية رمضانية... فيديو
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طرح الفنان المصري تامر حسني، أغنيته الجديدة "رمضان كريم"، التي ظهر فيها لأول مرة مع أطفاله الثلاثة تاليا وأمايا وآدم.
الأغنية طرحها تامر حسني بقناته الخاصة على يوتيوب باللغة العربية الفصحى احتفالا بحلول شهر رمضان، وهي من تأليف محمد مصطفى ملك، وألحان محمد أنور، وتوزيع محمد ياسر، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني.
وظهر الفنان المصري في الفيديو كليب وهو يتوسط مجموعة من الأطفال، مستعرضا فضائل شهر رمضان فيما ظهر أطفاله وهم يرددون مع الكورال كلمات الأغنية.
وأمس الجمعة، نشر تامر حسني
فيديو من داخل الاستوديو مع ابنتيه معلقا بالقول: "أغنية رمضان كريم كورال تاليا وأمايا وآدم تامر حسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا".
وأضاف: "حبيت أول مرة يشاركوني في الاستوديو يكون دا أول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية (رمضان كريم) ورمضان كريم عليكم وكل سنة وأنتوا طيبين يا حبايب قلبي … استنوا الكليب".
وحققت الأغنية منذ أن طرحها تامر حسني على "يوتيوب" ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة، وأشاد بها الكثيرون.
وحاليا، يواصل تامر حسني تصوير فيلم "بحبك"، مع هنا الزاهد، وهو من تأليفه وإخراجه، ويشارك في الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة وعدد من نجوم الفن.