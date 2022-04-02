https://arabic.sputniknews.com/20220402/دعم-خليجي-لاحتضان-مدينة-البصرة-العراقية-النسحة-الـ-25-لبطولة-كأس-الخليج-العربي-1060758741.html
دعم خليجي لاحتضان مدينة البصرة العراقية النسحة الـ 25 لبطولة كأس الخليج العربي
دعم خليجي لاحتضان مدينة البصرة العراقية النسحة الـ 25 لبطولة كأس الخليج العربي
أعلن رؤساء اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، دعمهم الكبير لإقامة النسخة الـ25 المقبلة في مدينة البصرة العراقية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T07:14+0000
2022-04-02T07:14+0000
2022-04-02T07:14+0000
رياضة
بطولة كأس الخليج
العراق
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وقال الاتحاد العراقي في بيان: "بحضورِ وزير الشبابِ والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، عقد رؤساء اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الجمعة، اجتماعاً تشاورياً على هامش قرعة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة بطلب من رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، الشيخ حمد بن خليفة، رئيس الاتحاد القطري الذي ترأس الاجتماع، وأجمع الحاضرون على دعمهم الكبيرِ لإقامة النسخة الـ 25 المقبلة بضيافة مدينة البصرة".وأشار إلى أن "رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، حث الجانب العراقي على الاستمرار بهذه الوتيرة"، مشيداً بالنسب التصاعدية ومعدلات الإنجاز في الملاعب والمنشآت الأخرى".هذا ومن المنتظر أن تكون هناك زيارة روتينيّة للجنة التفقدية الخليجية في العاشر من شهر أيار/ مايو المقبل، لمتابعة الإجراءات كافة التي وصل إليها ملف استضافة مدينة البصرة لبطولة كأس الخليج المقبلة.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, بطولة كأس الخليج, العراق
دعم خليجي لاحتضان مدينة البصرة العراقية النسحة الـ 25 لبطولة كأس الخليج العربي
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أعلن رؤساء اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، دعمهم الكبير لإقامة النسخة الـ25 المقبلة في مدينة البصرة العراقية.
وقال الاتحاد العراقي في بيان: "بحضورِ وزير الشبابِ والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، عقد رؤساء اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الجمعة، اجتماعاً تشاورياً على هامش قرعة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة بطلب من رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، الشيخ حمد بن خليفة، رئيس الاتحاد القطري الذي ترأس الاجتماع، وأجمع الحاضرون على دعمهم الكبيرِ لإقامة النسخة الـ 25 المقبلة بضيافة مدينة البصرة".
وأضاف البيان: "الاجتماع التشاوري حضره الأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد فرحان، حيث اطلع الحضور على التقرير المقدم من قبل اللجنة التفقدية الخليجية التي زارت مدينة البصرة موخراً والذي تضمن الإشادة بالوتيرة التصاعدية في انجاز ملعب الميناء الأولمبي".
وأشار إلى أن "رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، حث الجانب العراقي على الاستمرار بهذه الوتيرة"، مشيداً بالنسب التصاعدية ومعدلات الإنجاز في الملاعب والمنشآت الأخرى".
هذا ومن المنتظر أن تكون هناك زيارة روتينيّة للجنة التفقدية الخليجية في العاشر من شهر أيار/ مايو المقبل، لمتابعة الإجراءات كافة التي وصل إليها ملف استضافة مدينة البصرة لبطولة كأس الخليج المقبلة.