https://arabic.sputniknews.com/20220402/رئيس-أوسيتيا-الجنوبية-يصل-إلى-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1060763228.html
رئيس أوسيتيا الجنوبية يصل إلى جمهورية دونيتسك الشعبية
رئيس أوسيتيا الجنوبية يصل إلى جمهورية دونيتسك الشعبية
وصل رئيس أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، في زيارة عمل إلى إقليم جمهورية دونيتسك الشعبية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T09:44+0000
2022-04-02T09:44+0000
2022-04-02T09:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أوسيتيا الجنوبية
أخبار أوكرانيا
وصول
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1060665017_0:0:2933:1649_1920x0_80_0_0_7b2ca111797e1368baf17ed4bdf9f165.jpg
وقال ممثل الخدمة الصحفية لرئيس أوسيتيا الجنوبية، في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت: "وصل أناتولي إيليتش بيبيلوف إلى أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. والغرض من زيارته هو سلسلة من الاجتماعات مع قيادة جمهورية دونيتسك الشعبية ومناقشة قضايا العمل في مختلف مجالات التعاون، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالوضع العسكري في الجمهورية كما يخطط للقاء متطوعين من أوسيتيا يشاركون في العملية العسكرية الخاصة".وجاء في كلمة قالها رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، يوم الأربعاء: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هو هدفنا الاستراتيجي. وطريقنا. وتطلعات الشعب. وسنتحرك على هذا المسار. سنتخذ الخطوات القانونية المناسبة في المستقبل القريب".وفقا لبيبيلوف، فإن "العالم بأسره يمر الآن بنقطة تحول، يدافع العالم الروسي اليوم عن مصالح أولئك الملتزمين به، أولئك الذين يعارضون النازية، ويحترمون القيم الإنسانية العالمية والحقوق الأساسية والمعايير المقبولة من قبل المجتمع الدولي بأسره".وتابع: "لقد حدد شعبنا هذا الهدف مرارا وتكرارا، وأتيحت لنا الفرصة لتحقيق حلمنا الذي دام قرونا في عام 2014، عندما عادت شبه جزيرة القرم إلى مينائها الأصلي. لقد أهدرنا فرصتنا حينها، لكن لا يمكننا السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220330/جمهورية-أوسيتيا-الجنوبية-ستتخذ-خطوات-قانونية-للانضمام-إلى-روسيا--1060664541.html
أوسيتيا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1060665017_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c1648970dcfc4f646d0385d7fa98b0cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أوسيتيا الجنوبية, أخبار أوكرانيا, وصول
رئيس أوسيتيا الجنوبية يصل إلى جمهورية دونيتسك الشعبية
تابعنا عبر
وصل رئيس أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، في زيارة عمل إلى إقليم جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال ممثل الخدمة الصحفية لرئيس أوسيتيا الجنوبية، في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت: "وصل أناتولي إيليتش بيبيلوف إلى أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. والغرض من زيارته هو سلسلة من الاجتماعات مع قيادة جمهورية دونيتسك الشعبية ومناقشة قضايا العمل في مختلف مجالات التعاون، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالوضع العسكري في الجمهورية كما يخطط للقاء متطوعين من أوسيتيا يشاركون في العملية العسكرية الخاصة".
هذا وقال رئيس الجمهورية، في وقت سابق، إنه سيتم اتخاذ خطوات قانونية في المستقبل القريب لكي تصبح الجمهورية جزءا من روسيا الاتحادية.
وجاء في كلمة قالها رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، يوم الأربعاء: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هو هدفنا الاستراتيجي. وطريقنا. وتطلعات الشعب. وسنتحرك على هذا المسار. سنتخذ الخطوات القانونية المناسبة في المستقبل القريب".
وشدد بيبيلوف على أن "جمهورية أوسيتيا الجنوبية ستكون جزءا من وطنها التاريخي".
وفقا لبيبيلوف، فإن "العالم بأسره يمر الآن بنقطة تحول، يدافع العالم الروسي اليوم عن مصالح أولئك الملتزمين به، أولئك الذين يعارضون النازية، ويحترمون القيم الإنسانية العالمية والحقوق الأساسية والمعايير المقبولة من قبل المجتمع الدولي بأسره".
وتابع: "لقد حدد شعبنا هذا الهدف مرارا وتكرارا، وأتيحت لنا الفرصة لتحقيق حلمنا الذي دام قرونا في عام 2014، عندما عادت شبه جزيرة القرم إلى مينائها الأصلي. لقد أهدرنا فرصتنا حينها، لكن لا يمكننا السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".