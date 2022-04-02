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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220402/روس-كوسموس-موسكو-لا-يمكنها-التعاون-مع-شركائها-في-المحطة-الفضائية-الدولية-قبل-رفع-كامل-العقوبات--1060760281.html
"روس كوسموس": موسكو لا يمكنها التعاون مع شركائها في المحطة الفضائية الدولية قبل رفع كامل العقوبات
"روس كوسموس": موسكو لا يمكنها التعاون مع شركائها في المحطة الفضائية الدولية قبل رفع كامل العقوبات
قال المدير العام لوكالة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، إن موسكو لا يمكنها التعاون مع شركائها في المحطة الفضائية الدولية قبل رفع كامل العقوبات من دون... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T08:02+0000
2022-04-02T08:08+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
روس كوسموس
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وقال روغوزين في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم السبت: "أعتبر أن هذا الوضع غير مقبول... إن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المشاريع المشتركة ممكنة فقط مع الرفع الكامل وغير المشروط للعقوبات غير القانونية".وشدد على أن عقوبات الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان تهدف إلى عرقلة الأنشطة المالية والاقتصادية والإنتاجية للشركات الروسية عالية التقنية.وأشار روغوزين، إلى أن الوكالة ستبلغ الحكومة قريبا كيف تخطط لإنهاء التعاون مع الشركاء الغربيين في محطة الفضاء الدولية، وذلك على خلفية العقوبات الغربية على قطاع الفضاء الروسي، والمفروضة بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قائلا "ستقدم روسكوسموس إلى قيادة بلادنا، قريبا، مقترحاتها الملموسة بشأن الجدول الزمني لإنهاء تعاون محطة الفضاء الدولية مع وكالات الفضاء الأمريكية والكندية والاتحاد الأوروبي واليابانية".في وقت سابق، أرسلت شركة "روس كوسموس" مطالب مكتوبة لرفع العقوبات غير القانونية عن وكالة ناسا الحكومية ووكالات الفضاء الأوروبية والكندية. الإجابة، وفقا لروغوزين، كانت مطلوبة قبل 31 مارس/آذار، وبعد ذلك كان على الشركة أن تقرر كيفية التعامل مع الشركاء في محطة الفضاء الدولية.وفرض عدد من الدول الغربية، في وقت سابق، عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وبحسب السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا مستعدة لها مسبقا، مضيفا أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي المصالح الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/مدير-روس-كوسموس-الناتو-يمد-أوكرانيا-منذ-2014-بصور-من-الأقمار-الصناعية-1060349060.html
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روسيا, روس كوسموس, عقوبات أمريكية ضد روسيا

"روس كوسموس": موسكو لا يمكنها التعاون مع شركائها في المحطة الفضائية الدولية قبل رفع كامل العقوبات

08:02 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 08:08 GMT 02.04.2022)
© Sputnik . RSC "Energia"/Roscosmos / الذهاب إلى بنك الصور وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" تقدم صاروخ حامل جديد يحمل اسم "بوبيدا" (النصر)، بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس تقدم صاروخ حامل جديد يحمل اسم بوبيدا (النصر)، بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
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قال المدير العام لوكالة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، إن موسكو لا يمكنها التعاون مع شركائها في المحطة الفضائية الدولية قبل رفع كامل العقوبات من دون شروط مسبقة.
وقال روغوزين في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم السبت: "أعتبر أن هذا الوضع غير مقبول... إن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المشاريع المشتركة ممكنة فقط مع الرفع الكامل وغير المشروط للعقوبات غير القانونية".
وشدد على أن عقوبات الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان تهدف إلى عرقلة الأنشطة المالية والاقتصادية والإنتاجية للشركات الروسية عالية التقنية.

وقال روغوزين: "الغرض من العقوبات هو قتل الاقتصاد الروسي، وإغراق شعبنا في اليأس والجوع، وتركيع بلادنا على ركبتيها. ومن الواضح أنهم لن يكونوا قادرين على القيام بذلك، لكن النوايا واضحة".

وأشار روغوزين، إلى أن الوكالة ستبلغ الحكومة قريبا كيف تخطط لإنهاء التعاون مع الشركاء الغربيين في محطة الفضاء الدولية، وذلك على خلفية العقوبات الغربية على قطاع الفضاء الروسي، والمفروضة بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قائلا "ستقدم روسكوسموس إلى قيادة بلادنا، قريبا، مقترحاتها الملموسة بشأن الجدول الزمني لإنهاء تعاون محطة الفضاء الدولية مع وكالات الفضاء الأمريكية والكندية والاتحاد الأوروبي واليابانية".
في وقت سابق، أرسلت شركة "روس كوسموس" مطالب مكتوبة لرفع العقوبات غير القانونية عن وكالة ناسا الحكومية ووكالات الفضاء الأوروبية والكندية. الإجابة، وفقا لروغوزين، كانت مطلوبة قبل 31 مارس/آذار، وبعد ذلك كان على الشركة أن تقرر كيفية التعامل مع الشركاء في محطة الفضاء الدولية.
نائب رئيس الوزراء دميتري روغوزين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
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وفرض عدد من الدول الغربية، في وقت سابق، عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وبحسب السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا مستعدة لها مسبقا، مضيفا أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي المصالح الروسية.
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Последствия попадания ракетой Точка У в городе Ровеньки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:11 GMT
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