https://arabic.sputniknews.com/20220402/روس-كوسموس-موسكو-لا-يمكنها-التعاون-مع-شركائها-في-المحطة-الفضائية-الدولية-قبل-رفع-كامل-العقوبات--1060760281.html

"روس كوسموس": موسكو لا يمكنها التعاون مع شركائها في المحطة الفضائية الدولية قبل رفع كامل العقوبات

"روس كوسموس": موسكو لا يمكنها التعاون مع شركائها في المحطة الفضائية الدولية قبل رفع كامل العقوبات

قال المدير العام لوكالة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، إن موسكو لا يمكنها التعاون مع شركائها في المحطة الفضائية الدولية قبل رفع كامل العقوبات من دون... 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T08:02+0000

2022-04-02T08:02+0000

2022-04-02T08:08+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

روس كوسموس

عقوبات أمريكية ضد روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104522/42/1045224229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_65adab3278caff5f122ec74e80b292c5.jpg

وقال روغوزين في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم السبت: "أعتبر أن هذا الوضع غير مقبول... إن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المشاريع المشتركة ممكنة فقط مع الرفع الكامل وغير المشروط للعقوبات غير القانونية".وشدد على أن عقوبات الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان تهدف إلى عرقلة الأنشطة المالية والاقتصادية والإنتاجية للشركات الروسية عالية التقنية.وأشار روغوزين، إلى أن الوكالة ستبلغ الحكومة قريبا كيف تخطط لإنهاء التعاون مع الشركاء الغربيين في محطة الفضاء الدولية، وذلك على خلفية العقوبات الغربية على قطاع الفضاء الروسي، والمفروضة بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قائلا "ستقدم روسكوسموس إلى قيادة بلادنا، قريبا، مقترحاتها الملموسة بشأن الجدول الزمني لإنهاء تعاون محطة الفضاء الدولية مع وكالات الفضاء الأمريكية والكندية والاتحاد الأوروبي واليابانية".في وقت سابق، أرسلت شركة "روس كوسموس" مطالب مكتوبة لرفع العقوبات غير القانونية عن وكالة ناسا الحكومية ووكالات الفضاء الأوروبية والكندية. الإجابة، وفقا لروغوزين، كانت مطلوبة قبل 31 مارس/آذار، وبعد ذلك كان على الشركة أن تقرر كيفية التعامل مع الشركاء في محطة الفضاء الدولية.وفرض عدد من الدول الغربية، في وقت سابق، عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وبحسب السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا مستعدة لها مسبقا، مضيفا أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي المصالح الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/مدير-روس-كوسموس-الناتو-يمد-أوكرانيا-منذ-2014-بصور-من-الأقمار-الصناعية-1060349060.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, روس كوسموس, عقوبات أمريكية ضد روسيا