https://arabic.sputniknews.com/20220402/ظهور-شفق-قطبي-مذهل-نتيجة-سلسلة-من-الانفجارات-الشمسية-القوية-صور-1060770243.html

ظهور شفق قطبي مذهل نتيجة سلسلة من الانفجارات الشمسية القوية... صور

ظهور شفق قطبي مذهل نتيجة سلسلة من الانفجارات الشمسية القوية... صور

شارك شهود عيان صورا ومقاطع فيديو لظاهرة مذهلة، وشاركت وكالة "ناسا" - لقطات للانفجارات الشمسية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

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منذ منتصف مارس/ آذار، حدثت سلسلة من الانفجارات على الشمس. تم تسجيل أكبرها، فئة M، في نهاية الشهر. عندما وصل موجها إلى الأرض، تمكن سكان المناطق الشمالية من روسيا والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وتسمانيا من مراقبة الشفق القطبي.تداول شهود عيان صورا ومقاطع فيديو للظاهرة الطبيعية على مواقع التواصل الاجتماعي.اليوم السبت، 2 أبريل/ نيسان، لاحظ السكان في شمال روسيا، في منطقة مورمانسك الأضواء الشمالية. واستغرقت العملية ثلاث ساعات، وتمكن المواطنون من تصوير فيديو.الفيديو في الرابط.

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