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https://arabic.sputniknews.com/20220402/ظهور-شفق-قطبي-مذهل-نتيجة-سلسلة-من-الانفجارات-الشمسية-القوية-صور-1060770243.html
ظهور شفق قطبي مذهل نتيجة سلسلة من الانفجارات الشمسية القوية... صور
ظهور شفق قطبي مذهل نتيجة سلسلة من الانفجارات الشمسية القوية... صور
شارك شهود عيان صورا ومقاطع فيديو لظاهرة مذهلة، وشاركت وكالة "ناسا" - لقطات للانفجارات الشمسية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
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منذ منتصف مارس/ آذار، حدثت سلسلة من الانفجارات على الشمس. تم تسجيل أكبرها، فئة M، في نهاية الشهر. عندما وصل موجها إلى الأرض، تمكن سكان المناطق الشمالية من روسيا والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وتسمانيا من مراقبة الشفق القطبي.تداول شهود عيان صورا ومقاطع فيديو للظاهرة الطبيعية على مواقع التواصل الاجتماعي.اليوم السبت، 2 أبريل/ نيسان، لاحظ السكان في شمال روسيا، في منطقة مورمانسك الأضواء الشمالية. واستغرقت العملية ثلاث ساعات، وتمكن المواطنون من تصوير فيديو.الفيديو في الرابط.
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ظهور شفق قطبي مذهل نتيجة سلسلة من الانفجارات الشمسية القوية... صور

12:13 GMT 02.04.2022
© REUTERS / Lehtikuva / Irene Stachonالشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في كولاري، لابلاند، فنلندا، 15 يناير 2022.
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم أضواء الشمال، يضيء سماء الليل في كولاري، لابلاند، فنلندا، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / Lehtikuva / Irene Stachon
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شارك شهود عيان صورا ومقاطع فيديو لظاهرة مذهلة، وشاركت وكالة "ناسا" - لقطات للانفجارات الشمسية.
منذ منتصف مارس/ آذار، حدثت سلسلة من الانفجارات على الشمس. تم تسجيل أكبرها، فئة M، في نهاية الشهر. عندما وصل موجها إلى الأرض، تمكن سكان المناطق الشمالية من روسيا والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وتسمانيا من مراقبة الشفق القطبي.
© Sputnik . Pavel Lvovالشفق القطبي
الشفق القطبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
الشفق القطبي
© Sputnik . Pavel Lvov
تداول شهود عيان صورا ومقاطع فيديو للظاهرة الطبيعية على مواقع التواصل الاجتماعي.
© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصورشفق قطبي
شفق قطبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
شفق قطبي
© Sputnik . Pavel Lvov
/
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اليوم السبت، 2 أبريل/ نيسان، لاحظ السكان في شمال روسيا، في منطقة مورمانسك الأضواء الشمالية. واستغرقت العملية ثلاث ساعات، وتمكن المواطنون من تصوير فيديو.
© Sputnik . Julius Akhromeevشفق قطبي
شفق قطبي - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Julius Akhromeev
شفق قطبي
© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصورالشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022.
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم أضواء الشمال، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Pavel Lvov
/
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الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022.
© Photo / Jeroen Van Nieuwenhove / Northern Lights photographer of the year 2021صورة بعنوان "الشفق القطبي البركاني"، للمصور جيروين فان نيووينهوف من بلجيكا، التي دخلت ضمن قائمة "أفضل مصور أضواء الشمال لعام 2021". التقطت الصورة بالقرب من بركان حديث النشأة "جيلدينغادالير" في آيسلندا.
صورة بعنوان الشفق القطبي البركاني، للمصور جيروين فان نيووينهوف من بلجيكا، التي دخلت ضمن قائمة أفضل مصور أضواء الشمال لعام 2021. - سبوتنيك عربي
3/5
© Photo / Jeroen Van Nieuwenhove / Northern Lights photographer of the year 2021
صورة بعنوان "الشفق القطبي البركاني"، للمصور جيروين فان نيووينهوف من بلجيكا، التي دخلت ضمن قائمة "أفضل مصور أضواء الشمال لعام 2021". التقطت الصورة بالقرب من بركان حديث النشأة "جيلدينغادالير" في آيسلندا.
© Photo / Marybeth Kiczenski / Northern Lights photographer of the year 2021صورة بعنوان "شربات الشفق القطبي في أبوستالز"، للمصورة ماريبيث كيتسينسكي من الولايات المتحدة، التي دخلت ضمن قائمة "أفضل مصور أضواء الشمال لعام 2021". التقطت الصورة ليل 3-4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في منطقة البحيرات العظمى في الغرب الأوسط بالولايات المتحدة
صورة بعنوان شربات الشفق القطبي في أبوستالز، للمصورة ماريبيث كيتسينسكي من الولايات المتحدة، التي دخلت ضمن قائمة أفضل مصور أضواء الشمال لعام 2021. - سبوتنيك عربي
4/5
© Photo / Marybeth Kiczenski / Northern Lights photographer of the year 2021
صورة بعنوان "شربات الشفق القطبي في أبوستالز"، للمصورة ماريبيث كيتسينسكي من الولايات المتحدة، التي دخلت ضمن قائمة "أفضل مصور أضواء الشمال لعام 2021". التقطت الصورة ليل 3-4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في منطقة البحيرات العظمى في الغرب الأوسط بالولايات المتحدة
© Photo / Stefano Astorri / Northern Lights photographer of the year 2021صورة بعنوان "الشفق القطبي فوق مجرة درب التبانة"، للمصور ستيفانو أستوري، التي دخلت ضمن قائمة "أفضل مصور أضواء الشمال لعام 2021". التقطت صورة لمجرة درب التبانة على خلفية أضواء الشفق القطبي في لابلاند في السويد.
صورة بعنوان الشفق القطبي فوق مجرة درب التبانة، للمصور ستيفانو أستوري، التي دخلت ضمن قائمة أفضل مصور أضواء الشمال لعام 2021. - سبوتنيك عربي
5/5
© Photo / Stefano Astorri / Northern Lights photographer of the year 2021
صورة بعنوان "الشفق القطبي فوق مجرة درب التبانة"، للمصور ستيفانو أستوري، التي دخلت ضمن قائمة "أفضل مصور أضواء الشمال لعام 2021". التقطت صورة لمجرة درب التبانة على خلفية أضواء الشفق القطبي في لابلاند في السويد.
1/5
© Sputnik . Julius Akhromeev
شفق قطبي
2/5
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الذهاب إلى بنك الصور
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022.
3/5
© Photo / Jeroen Van Nieuwenhove / Northern Lights photographer of the year 2021
صورة بعنوان "الشفق القطبي البركاني"، للمصور جيروين فان نيووينهوف من بلجيكا، التي دخلت ضمن قائمة "أفضل مصور أضواء الشمال لعام 2021". التقطت الصورة بالقرب من بركان حديث النشأة "جيلدينغادالير" في آيسلندا.
4/5
© Photo / Marybeth Kiczenski / Northern Lights photographer of the year 2021
صورة بعنوان "شربات الشفق القطبي في أبوستالز"، للمصورة ماريبيث كيتسينسكي من الولايات المتحدة، التي دخلت ضمن قائمة "أفضل مصور أضواء الشمال لعام 2021". التقطت الصورة ليل 3-4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في منطقة البحيرات العظمى في الغرب الأوسط بالولايات المتحدة
5/5
© Photo / Stefano Astorri / Northern Lights photographer of the year 2021
صورة بعنوان "الشفق القطبي فوق مجرة درب التبانة"، للمصور ستيفانو أستوري، التي دخلت ضمن قائمة "أفضل مصور أضواء الشمال لعام 2021". التقطت صورة لمجرة درب التبانة على خلفية أضواء الشفق القطبي في لابلاند في السويد.
الفيديو في الرابط.
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