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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/قديروف-بدء-الهجوم-على-مصنع-في-ماريوبول-آخر-معقل-للقوميين-1060775019.html
قديروف: بدء الهجوم على مصنع في ماريوبول آخر معقل للقوميين
قديروف: بدء الهجوم على مصنع في ماريوبول آخر معقل للقوميين
أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، بدء الهجوم على مصنع في ماريوبول يتمركز فيه مسلحون من الكتائب القومية الأوكرانية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T13:53+0000
2022-04-02T13:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وكتب قديروف على قناته في تيليغرام: "بدأ المقاتلون الشجعان من الفوج الأسطوري الذي يحمل اسم بطل روسيا أحمد حاجي قديروف باقتحام مصنع في ماريوبول. والرجال بقيادة شقيقهم العزيز قائد الفوج زميد شلايف مصممون على القضاء على كل حثالة بانديرا هذه".وأضاف قديروف إن المهمة صعبة لكنها قابلة للتنفيذ.وتابع: "قام رجال الفوج بالمئات من العمليات الخاصة الناجحة التي نفذت لتدمير الإرهابيين الدوليين في جمهورية الشيشان. ميزتنا هي التجربة القتالية الغنية".
https://arabic.sputniknews.com/20220326/قديروف-ينشر-فيديو-لمعارك-حقيقية-في-ماريوبول-1060490498.html
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روسيا

قديروف: بدء الهجوم على مصنع في ماريوبول آخر معقل للقوميين

13:53 GMT 02.04.2022
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики / الذهاب إلى بنك الصورجمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.
جمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики
/
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، بدء الهجوم على مصنع في ماريوبول يتمركز فيه مسلحون من الكتائب القومية الأوكرانية.
وكتب قديروف على قناته في تيليغرام: "بدأ المقاتلون الشجعان من الفوج الأسطوري الذي يحمل اسم بطل روسيا أحمد حاجي قديروف باقتحام مصنع في ماريوبول. والرجال بقيادة شقيقهم العزيز قائد الفوج زميد شلايف مصممون على القضاء على كل حثالة بانديرا هذه".
وأضاف قديروف إن المهمة صعبة لكنها قابلة للتنفيذ.
وتابع: "قام رجال الفوج بالمئات من العمليات الخاصة الناجحة التي نفذت لتدمير الإرهابيين الدوليين في جمهورية الشيشان. ميزتنا هي التجربة القتالية الغنية".
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
قديروف ينشر فيديو لمعارك حقيقية في ماريوبول
26 مارس, 13:24 GMT
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Последствия попадания ракетой Точка У в городе Ровеньки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:41 GMT
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