https://arabic.sputniknews.com/20220402/قديروف-بدء-الهجوم-على-مصنع-في-ماريوبول-آخر-معقل-للقوميين-1060775019.html
قديروف: بدء الهجوم على مصنع في ماريوبول آخر معقل للقوميين
قديروف: بدء الهجوم على مصنع في ماريوبول آخر معقل للقوميين
أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، بدء الهجوم على مصنع في ماريوبول يتمركز فيه مسلحون من الكتائب القومية الأوكرانية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T13:53+0000
2022-04-02T13:53+0000
2022-04-02T13:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وكتب قديروف على قناته في تيليغرام: "بدأ المقاتلون الشجعان من الفوج الأسطوري الذي يحمل اسم بطل روسيا أحمد حاجي قديروف باقتحام مصنع في ماريوبول. والرجال بقيادة شقيقهم العزيز قائد الفوج زميد شلايف مصممون على القضاء على كل حثالة بانديرا هذه".وأضاف قديروف إن المهمة صعبة لكنها قابلة للتنفيذ.وتابع: "قام رجال الفوج بالمئات من العمليات الخاصة الناجحة التي نفذت لتدمير الإرهابيين الدوليين في جمهورية الشيشان. ميزتنا هي التجربة القتالية الغنية".
https://arabic.sputniknews.com/20220326/قديروف-ينشر-فيديو-لمعارك-حقيقية-في-ماريوبول-1060490498.html
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روسيا
قديروف: بدء الهجوم على مصنع في ماريوبول آخر معقل للقوميين
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، بدء الهجوم على مصنع في ماريوبول يتمركز فيه مسلحون من الكتائب القومية الأوكرانية.
وكتب قديروف على قناته في تيليغرام: "بدأ المقاتلون الشجعان من الفوج الأسطوري الذي يحمل اسم بطل روسيا أحمد حاجي قديروف باقتحام مصنع في ماريوبول. والرجال بقيادة شقيقهم العزيز قائد الفوج زميد شلايف مصممون على القضاء على كل حثالة بانديرا هذه".
وأضاف قديروف إن المهمة صعبة لكنها قابلة للتنفيذ.
وتابع: "قام رجال الفوج بالمئات من العمليات الخاصة الناجحة التي نفذت لتدمير الإرهابيين الدوليين في جمهورية الشيشان. ميزتنا هي التجربة القتالية الغنية".