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https://arabic.sputniknews.com/20220402/مجموعة-الاتصال-الوزارية-العربية-بشأن-الأزمة-في-أوكرانيا-تعقد-اجتماعا-تنسيقيا-الاثنين-1060775695.html
مجموعة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة في أوكرانيا تعقد اجتماعا تنسيقيا الاثنين
مجموعة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة في أوكرانيا تعقد اجتماعا تنسيقيا الاثنين
صرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري المكلفة بمتابعة ‏الأزمة في أوكرانيا عقدت اجتماعا تنسيقيا،... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T14:07+0000
2022-04-02T14:07+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم العربي
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وأوضح المصدر أن الاجتماع هدف إلى التحضير لزيارة المجموعة إلى موسكو، يوم الاثنين الموافق 4 نيسان/ أبريل الجاري، للقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وتليها مباشرة زيارة إلى بولندا اليوم التالي للقاء مع وزير خارجية أوكرانيا.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت لاحق، إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم العربي

مجموعة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة في أوكرانيا تعقد اجتماعا تنسيقيا الاثنين

14:07 GMT 02.04.2022
© Sputnik . BelTA / الذهاب إلى بنك الصورالمفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022
© Sputnik . BelTA
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صرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري المكلفة بمتابعة ‏الأزمة في أوكرانيا عقدت اجتماعا تنسيقيا، اليوم السبت، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. ‎
وأوضح المصدر أن الاجتماع هدف إلى التحضير لزيارة المجموعة إلى موسكو، يوم الاثنين الموافق 4 نيسان/ أبريل الجاري، للقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وتليها مباشرة زيارة إلى بولندا اليوم التالي للقاء مع وزير خارجية أوكرانيا.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت لاحق، إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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